Рыбакам приготовиться: сом под запретом, а судака ловить уже можно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая ― Sputnik. Запрет на лов сома обыкновенного или сома европейского в Беларуси начинается с 31 мая, сообщили Sputnik в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В рыболовных угодьях страны ограничение на любительский и промысловый вылов будет действовать целый месяц – до 1 июля.

Белорусский сом – один из самых многочисленных и крупных видов рыб в водоемах республики. Больше всего его в низовьях и среднем течении Припяти, Днепра, Сожа, Березины. Он является исключительно прожорливым хищником, питаясь в основном рыбой, ракообразными, лягушками, крупными улитками, водоплавающими птицами, грызунами и другими животными, "которые подходят ему по размеру".

Лучший период клева сома, говорят в инспекции, - самые теплые дни лета.

В период же запрета в случае незаконной добычи рыбаку дадут штраф до 30 базовых величин (870 рублей). За каждую пойманную особь придется заплатить 12 базовых (348 рублей).

Запрет на сома вводится два раза в год: летом, а также с 1 ноября до 31 марта.

Судак: нерест кончился

В свою очередь вылов судака, у которого с 15 апреля по 30 мая был нерест, теперь официально разрешен. Этот хищник обитает в Днепре, Припяти, Соже, Немане, Западной Двине и ряде озер и водохранилищ, однако в основном предпочитает озераа Витебской и Минской областей.

Общий запрет

Также в большинстве регионов страны закончился и общий запрет. В рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Минской, Могилевской и Гродненской областях теперь можно ловить с двумя и более удочками, и не только с берега. Лишь в Витебской области запрет будет завершится на неделю позже – по 8 июня.

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