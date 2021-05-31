Бывший омоновец: В истории ОМОНа был факт невыполнения преступного приказа

Источник материала: Салiдарнасць

Как изменился качественный состав белорусского ОМОНа.

Бывший омоновец Павел Кулаженко рассказал о случае, когда белорусский ОМОН отказался выполнять приказ сверху, сочтя его преступным.





— Если искать реальные случаи невыполнения преступных приказов, то можно вспомнить Витебский ОМОН в 2011 году, когда пошло распоряжение по линии МВД, понятно от кого, задерживать всех людей, которые собираются больше двух-трех человек и хлопают в ладоши. Тогда была «молчаливая революция».

Командир Витебского отряда тогда вышел и сказал: «Чтобы я о таких задержаниях даже не слышал!». И Витебск с Витебской областью стали единственными, где не было задержаний по таким статьям. Это был такой явный факт невыполнения преступного приказа или распоряжения, — напомнил экс-омоновец на «Маланка Медиа» .

Павел Кулаженко после службы в спецназе внутренних войск 5 лет служил в ОМОНе, последние годы — в Витебском отряде. В 2011 году он переехал жить в Нью-Йорк. Бывший спецназовец рассказал, как за последнее десятилетие изменился качественный состав подразделения ОМОН.

— Тогда в ОМОН было всего 70 человек, и это был совершенно другой состав, прежде всего, качественный, — 75-80% бойцов были люди с высшим образованием. Эти люди, в первую очередь, были образованы в правовом плане и были очень опытными. Таких тяжело убедить в том, зачем им нужно выполнять преступный приказ.

Я служил в той системе, где, если ты задерживаешь человека, ты несешь за него полную ответственность, пока не передашь дальше по инстанциям. Тогда еще основанием для задержания могли стать только противоправные действия гражданина, а не приказ кого бы то ни было: «Задерживай!».

Тенденция использования спецподразделений против мирного населения получила широкую реализацию в конце 2010. И с 2011 года началось расширение ОМОНа и качественный состав очень сильно поменялся, прямо неба и земля. После Плошчы-2010 было прогнозируемо, что следующее выступление оппозиции будет гораздо более масштабным.

С тех пор шла неспешная подготовка. И в 2020 году в ОМОНе прошли многомесячные тренировочные сборы, была проведена очень большая идеологическая подготовка. С ними была проведена очень большая подготовительная работа до вступления в активную фазу, — отметил Кулаженко.