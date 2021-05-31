Кому хочет понравиться Макей

Источник материала: Салiдарнасць

Министр иностранных дел Владимир Макей заметно активизировался в медиапространстве. И речь не только об огромном интервью Коммерсанту .





Фото РИА Новости

Весьма любопытно выглядела лента БЕЛТА после речи Александра Лукашенко 26 мая перед депутатами. Доминировал на сайте государственного агентства, естественно, сам правитель. А вот второе место – с большим отрывом – занимал Владимир Макей. Его выступлению было посвящено сразу 7 публикаций.

Для сравнения: БЕЛТА при освещении этого мероприятия отвело премьер-министру Роману Головченко лишь одну заметку, председателю КГБ, министрам обороны и внутренних дел – тоже по одной.

То есть Макея официальный источник цитировал больше, чем всех остальных членов правительства вместе взятых. В авторитарных режимах подобные вещи редко бывают случайными. Кстати, агентство весьма оперативно подхватило и интервью главы МИДа «Коммерсанту», еще до 9 утра опубликовав 6 заметок с цитатами из беседы Макея с российским медиа.

В этой ситуации резонно рассмотреть версию, что министра начинают готовить к выполнению новой задачи на уровне более высоком, чем сейчас. Не стоит сразу делать далеко идущих выводов, что «определен преемник», и вот-вот начнется «транзит». Однако выглядящее программным интервью Макея определенно заслуживает хотя бы самого лаконичного осмысления.

На первый взгляд, там не сказано практически ничего нового, а лишь повторены и развиты основные тезисы, уже озвученные ранее Александром Лукашенко. Это вполне естественная в наших палестинах демонстрация лояльности правителю, которая, впрочем, должна особенно подчеркиваться, если Владимир Макей рассматривается в качестве кандидата на выполнение миссии, еще более серьезной, чем его нынешняя.

Интереснее другое: кому еще стремится понравиться министр? «Салідарнасць», подготовив подборку наиболее интересных высказываний Макея в интервью «Коммерсанту», вынесла в заголовок, на наш взгляд, самое знаковое: «Пятьсот лет Запад диктовал нам условия» .

Показательно здесь то, что руководитель МИДа говорит явно не о Республике Беларусь, коей в этом году исполняется 30. Очевидно, что «нам» используется в ином контексте – восточным славянам, «русскому народу» и т.п.

Это заявление выглядит одиозным и не соответствующим действительности: Запад уж точно не диктовал условия СССР. Зато оно вполне соответствует картине мира, которую сложило для себя нынешнее российское руководство. И с этой точки зрения фраза Макея, которого многие в Москве считают чуть ли не агентом Запада, может расцениваться как сигнал Кремлю: «я свой». Равно как и ряд других изречений министра в последнее время.

Совокупность вышеизложенного позволяет предположить, что на фоне телеграм-инсайдов об ослаблении аппаратного влияния Макея, началась новая игра с участием министра. Бог весть, что является ее реальной целью. Вполне возможно, что это просто очередная попытка потянуть время и запудрить мозги, как Западу, так и Востоку. Стоит ли за этим нечто большее, станет ясно в течение ближайших недель и месяцев.