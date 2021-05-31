Макей: осталось согласовать две дорожные карты — по рынку газа и налогам

Беларуси и России осталось согласовать только две дорожные карты из 28 — это формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства.

Об этом в интервью российской газете «Коммерсантъ» сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.



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«Мы очень существенно продвинулись и в плане подготовки этих двух программ. Если раньше напрочь отвергалась идея подготовки союзной программы по совершенствованию налогового законодательства, то сейчас идет спокойная планомерная работа по гармонизации налогового законодательства. Споры ведутся о временных рамках: что должно заработать раньше или все одновременно», — отметил Макей.

По его словам, союзные программы (дорожные карты) планируется подписать после осеннего заседания Высшего госсовета Союзного государства,

«Наши президенты договорились о том, что необходимо провести Высший госсовет Союзного государства где-то осенью этого года. Дата конкретно не определена. Решение будет считаться принятым после того, как его утвердит Высший госсовет. Но до этого это решение должно пройти обсуждение во всех отраслевых министерствах, должно быть принято на союзном правительстве и утверждено, освящено Высшим госсоветом», — сказал Макей.

При этом глава МИД Беларуси подчеркнул, что «не надо искусственно нагнетать интеграционные процессы».

«Чтобы почувствовать, какую отдачу принесут нам эти наши общие союзные программы, понадобится время, поэтому надо будет подождать и посмотреть, как будет выстраиваться наше сотрудничество на основании этих программ. Затем сама обстановка, и политическая, и экономическая, подскажет, что делать дальше. Здесь не надо торопиться», — считает Макей.

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