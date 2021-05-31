Тихановская прибыла с визитом в Таллинн и встретится с руководством Эстонии

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 31 мая прибыла с визитом в Таллинн.





Как сообщает пресс-служба Тихановской, запланированы ее встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером парламента Юри Ратасом, министром иностранных дел Евой-Марией Лийметс и другими политиками страны.

Вечером Тихановская посетит премьеру спектакля Свободного театра Николая Халезина «Ошибка 403».

«Этот визит особенно важен, поскольку во вторник начинается председательство Эстонии в Совете безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Во время встреч Тихановская планирует обсудить вопросы выхода Беларуси из кризиса, давления на режим и помощь белорусским СМИ.