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Тихановская прибыла с визитом в Таллинн и встретится с руководством Эстонии
Источник материала: Навiны
Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 31 мая прибыла с визитом в Таллинн.
Как сообщает пресс-служба Тихановской, запланированы ее встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером парламента Юри Ратасом, министром иностранных дел Евой-Марией Лийметс и другими политиками страны.
Вечером Тихановская посетит премьеру спектакля Свободного театра Николая Халезина «Ошибка 403».
«Этот визит особенно важен, поскольку во вторник начинается председательство Эстонии в Совете безопасности ООН», — говорится в сообщении.
Во время встреч Тихановская планирует обсудить вопросы выхода Беларуси из кризиса, давления на режим и помощь белорусским СМИ.
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