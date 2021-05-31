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В Кобринском районе мужчина провалился в подземный резервуар глубиной 6 метров. Причина обрушения выясняется
Источник материала: Onliner
В районе деревни Завершье Кобринского района мужчина провалился в подземный резервуар глубиной 6 метров. Пострадавшему понадобилась помощь спасателей.
Сообщение о происшествии поступило спасателям вечером 30 мая. Как следует из
На место происшествия были вызваны две бригады спасателей. Пострадавшего деблокировали, подняли на поверхность и передали медикам. С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и позвоночника» он был госпитализирован. Причина обрушения устанавливается.
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В Кобринском районе мужчина провалился в подземный резервуар глубиной 6 метров. Причина обрушения выясняется
В районе деревни Завершье Кобринского района мужчина провалился в подземный резервуар глубиной 6 метров. Пострадавшему понадобилась помощь спасателей.Читать...
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