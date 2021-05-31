В Кобринском районе мужчина провалился в подземный резервуар глубиной 6 метров. Причина обрушения выясняется

Источник материала: Onliner

В районе деревни Завершье Кобринского района мужчина провалился в подземный резервуар глубиной 6 метров. Пострадавшему понадобилась помощь спасателей.

Сообщение о происшествии поступило спасателям вечером 30 мая. Как следует из сводки МЧС , ЧП произошло на территории бывшего склада хранения нефтепродуктов. Под ногами мужчины обрушились железобетонные плиты перекрытия емкости, в следствие чего он провалился в неэксплуатируемый подземный пустой резервуар глубиной около 6 метров.

На место происшествия были вызваны две бригады спасателей. Пострадавшего деблокировали, подняли на поверхность и передали медикам. С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и позвоночника» он был госпитализирован. Причина обрушения устанавливается.



