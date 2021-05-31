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«Смешной поцелуй»: на Логойском тракте столкнулись Cayenne и Panamera

31.05.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером на Логойском тракте в Минске произошло относительно мелкое по части последствий, но, не исключено, вовсе не дешевое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два Porsche: Cayenne и Panamera.

Фотографию с места аварии опубликовал на нашем форуме пользователь с ником Mirddin77.

— Смешной поцелуй на Логойском тракте, — охарактеризовал он увиденное.

В Госавтоинспекции корреспонденту Onliner подтвердили факт ДТП. Столкновение двух Porsche произошло на Логойском тракте, в районе перекрестка с улицей Гамарника.

— В результате неправильно выбранной дистанции столкнулись два транспортных средства: Porsche Cayenne и Porsche Panamera. На место выбывали сотрудники ГАИ, в результате аварии никто не пострадал, — сообщили в Госавтоинспекции.

«Смешной поцелуй»: на Логойском тракте столкнулись Cayenne и Panamera

Cayenne подбил Panamera. Раз вызывали ГАИ, то по европротоколу участники не разошлись, да и было бы странно, учитывая стоимость транспортных средств и ущерб, который может быть нанесен в результате такой вот мелкой аварии.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки (п. 85 ПДД).

А мы напоминаем, как правильно составить европротокол (в тех случаях, когда это уместно, разумеется).

Есть обязательные условия:

  • участие в ДТП не более двух автомобилей;
  • при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу (кроме участвовавших в нем автомобилей);
  • в ДТП нет погибших и пострадавших;
  • наличие у водителей действующих прав на управление транспортными средствами соответствующей категории;
  • наличие у участников ДТП действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности;
  • отсутствие у участников ДТП разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также характера и перечня механических повреждений, причиненных транспортным средствам;
  • отсутствие у водителей претензий друг к другу относительно их состояния (не пьян, не под воздействием наркотиков);
  • вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями в размере до 800 евро по курсу Национального банка.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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«Смешной поцелуй»: на Логойском тракте столкнулись Cayenne и Panamera

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера вечером на Логойском тракте в Минске произошло относительно мелкое по части последствий, но, не исключено, вовсе не дешевое дорожно-транспортное...
 
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