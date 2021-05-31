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«Смешной поцелуй»: на Логойском тракте столкнулись Cayenne и Panamera
Источник материала: Onliner
Вчера вечером на Логойском тракте в Минске произошло относительно мелкое по части последствий, но, не исключено, вовсе не дешевое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два Porsche: Cayenne и Panamera.
Фотографию с места аварии опубликовал на нашем форуме пользователь с ником Mirddin77.
— Смешной поцелуй на Логойском тракте, — охарактеризовал он увиденное.
В Госавтоинспекции корреспонденту Onliner подтвердили факт ДТП. Столкновение двух Porsche произошло на Логойском тракте, в районе перекрестка с улицей Гамарника.
— В результате неправильно выбранной дистанции столкнулись два транспортных средства: Porsche Cayenne и Porsche Panamera. На место выбывали сотрудники ГАИ, в результате аварии никто не пострадал, — сообщили в Госавтоинспекции.
Cayenne подбил Panamera. Раз вызывали ГАИ, то по европротоколу участники не разошлись, да и было бы странно, учитывая стоимость транспортных средств и ущерб, который может быть нанесен в результате такой вот мелкой аварии.
В Госавтоинспекции напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки (п. 85 ПДД).
А мы напоминаем,
Есть обязательные условия:
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