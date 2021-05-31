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СМИ: На базе Aurus построили катафалк

31.05.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На канале «Русский автомобиль» появилась информация о том, что на платформе Aurus Senat построили катафалк. Автомобиль пока еще не рассекретили, но уже известно название новинки для VIP-клиентов — Aurus Лафет. 

Автомобиль построили на базе уже собранного экземпляра Senat (это был один из первых предсерийных экземпляров). По предварительным данным, это машина с серийным номером N00052. По проекту Aurus Лафет представляет собой универсал с двумя боковыми дверями и большой дверью сзади. Габаритная длина — 5630 мм (такая же у седана).

Автомобиль разрабатывали в НАМИ. В движение модель для траурных церемоний приводит 598-сильный 4,4-литровый V8, работающий на бензине. Машина оснащается 9-АКП и полным приводом.

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На канале «Русский автомобиль» появилась информация о том, что на платформе Aurus Senat построили катафалк. Автомобиль пока еще не рассекретили, но уже известно...
 
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