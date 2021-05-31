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СМИ: На базе Aurus построили катафалк
Источник материала: Onliner
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Автомобиль построили на базе уже собранного экземпляра Senat (это был один из первых предсерийных экземпляров). По предварительным данным, это машина с серийным номером N00052. По проекту Aurus Лафет представляет собой универсал с двумя боковыми дверями и большой дверью сзади. Габаритная длина — 5630 мм (такая же у седана).
Автомобиль разрабатывали в НАМИ. В движение модель для траурных церемоний приводит 598-сильный 4,4-литровый V8, работающий на бензине. Машина оснащается 9-АКП и полным приводом.
черный, седан, бензин 1.5 л, автоматическая, задний привод
белый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
черный, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
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На канале «Русский автомобиль» появилась информация о том, что на платформе Aurus Senat построили катафалк. Автомобиль пока еще не рассекретили, но уже известно...
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