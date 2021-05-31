СМИ: На базе Aurus построили катафалк

Источник материала: Onliner

На канале « Русский автомобиль » появилась информация о том, что на платформе Aurus Senat построили катафалк. Автомобиль пока еще не рассекретили, но уже известно название новинки для VIP-клиентов — Aurus Лафет.

Автомобиль построили на базе уже собранного экземпляра Senat (это был один из первых предсерийных экземпляров). По предварительным данным, это машина с серийным номером N00052. По проекту Aurus Лафет представляет собой универсал с двумя боковыми дверями и большой дверью сзади. Габаритная длина — 5630 мм (такая же у седана).

Автомобиль разрабатывали в НАМИ. В движение модель для траурных церемоний приводит 598-сильный 4,4-литровый V8, работающий на бензине. Машина оснащается 9-АКП и полным приводом.