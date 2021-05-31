На «Беларуськалии» погиб рабочий. Комментарий СК (обновлено)

Источник материала: Onliner

Вчера на руднике «Беларуськалия» погиб рабочий, сообщал официальный телеграм-канал предприятия. Комиссия расследует обстоятельства и причины несчастного случая. Сегодня СК сообщил, что следователи проводят проверку по факту гибели рабочего.

«30.05 на руднике 3РУ в смену с 6:47 смертельно травмирован бригадир лавы 9в-3 ПГУ-9 Эгипте Анатолий Эвальдович 1966 года рождения. Комиссия расследует обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая. Администрация общества выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении на канале.

Дополнено

Следственный комитет уточняет, что днем 30 мая от диспетчера рудника ОАО «Беларуськалий» поступило сообщение о смертельном травмировании машиниста горно-выемочных работ. Следственно-оперативная группа спустилась в шахту для проведения осмотра места происшествия.

«По предварительной информации, 30 мая около 11:00 в шахте рудника 54-летний мужчина осуществил запуск линейной секции крепи в режиме разгрузки. При этом, в нарушение требований охраны труда, он находился частично под разгружаемой секцией, в результате чего получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении СК.

Солигорским районным отделом Следственного комитета по факту гибели мужчины проводится проверка. Опрашиваются работники предприятия, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.