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Видео: перестраивался автобус, а упал мотоциклист. Кто виноват? (видео)

31.05.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Момент падения мотоциклиста в Бресте на центральном проспекте Машерова зафиксировал видеорегистратор. Как видно на записи, с остановки, расположенной в «кармане», отъезжал автобус. Водитель такси при появлении препятствия в правой полосе изменил траекторию и сместился левее. Мотоциклист ехал как раз в левом ряду.

Ситуацию можно назвать неоднозначной. Стоит вспомнить сразу несколько пунктов ПДД — 125: «В населенном пункте водитель ТС, движущегося по крайней правой полосе, должен уступить дорогу маршрутному ТС, начинающему движение от обозначенного остановочного пункта, при его перестроении на крайнюю правую полосу движения»; 87.2: «При возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки ТС».

Как вы считаете, кто виноват в данной ситуации?

Кто может быть виновником аварии?

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Теги: Брест
 
 
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Момент падения мотоциклиста в Бресте на центральном проспекте Машерова зафиксировал видеорегистратор. Как видно на записи, с остановки, расположенной в...
 
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