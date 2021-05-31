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Первая ночь лета начнется с заморозков

31.05.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белгидромет предупреждает: предстоящей ночью и утром возможны заморозки на почве до 3 градусов. Инструкция для дачников проста и обязательна к исполнению: беспомощно метаться. На это есть еще целый день.

С востока потянуло холодом. Вообще-то, прошлой ночью на севере уже прошли предупредительные заморозки. А теперь, в ночь на 1 июня, их решено распространить на более обширную территорию. На высоте до 3 сантиметров от земли ждем от 0 до минус 3 градусов.

При условии чистого неба наиболее высока вероятность ночных заморозков в Витебской, Могилевской, Минской, Брестской, Гомельской областях. Только Гродненщина прикрылась облаками, и это может ее спасти.

Вообще-то, заморозки на почве в это время не слишком редкое явление. В любом случае это довольно опасно для растений, которые сейчас решили цвести. Более предрасположены к заморозкам на почве низины, торфяники.


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