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Первая ночь лета начнется с заморозков
Источник материала: Onliner
С востока потянуло холодом. Вообще-то, прошлой ночью на севере уже прошли предупредительные заморозки. А теперь, в ночь на 1 июня, их решено распространить на более обширную территорию. На высоте до 3 сантиметров от земли ждем от 0 до минус 3 градусов.
При условии чистого неба наиболее высока вероятность ночных заморозков в Витебской, Могилевской, Минской, Брестской, Гомельской областях. Только Гродненщина прикрылась облаками, и это может ее спасти.
Вообще-то, заморозки на почве в это время не слишком редкое явление. В любом случае это довольно опасно для растений, которые сейчас решили цвести. Более предрасположены к заморозкам на почве низины, торфяники.
проточный, исполнение: кран, электричество, 3 кВт, 49×10×6 см
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 50 л, 1.5 кВт, сухой ТЭН, 54.3×45×48 см
проточный, исполнение: стандартный, электричество, 7.3 кВт, 16.1×8.6×11.3 см
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Белгидромет предупреждает: предстоящей ночью и утром возможны заморозки на почве до 3 градусов. Инструкция для дачников проста и обязательна к исполнению:...
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