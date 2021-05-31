Деньги пахнут. Почему бизнес больше не может игнорировать права человека — и что это значит для беларуских компаний

Источник материала: KYKY

Основатель Sports.ru (который не так давно заблокировали в Беларуси) Дмитрий Навоша написал колонку о том, как работает бизнес в 21 веке. Принцип «деньги не пахнут» уже не работает, считает Дмитрий, и объясняет, почему вскоре многие мировые компании будут все чаще разрывать контракты с беларускими предприятиями.

«Почему мировые бренды (Škoda, Nivea и т.д.) вообще озабочены правами человека? Разве бизнесы может интересовать что-то, кроме прибыли? Да. Вам может показаться это странным, самые недоверчивые даже почувствуют в этом какой-то подвох. В нашем углу Европы время покатилось вспять, Беларуси или той же России снова приходится искать ответы на давно уже решенные цивилизованным миром вопросы; бороться за самые базовые, элементарнейшие человеческие права.

Для каких-нибудь европейцев, канадцев или австралийцев наши реалии – это художественная литература (Оруэлл, Кафка и прочее) или древняя история (главы про феодализм). Вопросы у них обсуждаются из XXI века. Прогуглите, если ещё не знакомы, про концепт ESG; расшифровывается как Environmental, Social, and Corporate Governance. Это набор стандартов деятельности компаний, адресующий современные вызовы: экология, расовая, гендерная и иная социальная проблематика, неравенство и т.д.

По сути, это стремительно входящая в обиход новая философия и парадигма ведения бизнеса, всё более далёкая от «деньги не пахнут» и этого марксистского «нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради 300% прибыли».

Хотя сказать, что ESG – это совсем прям благотворительность и больше ничего, тоже неверно. С прибылью компаний соответствие новым стандартам связано напрямую. Компании, не отвечающие стандартам ESG, теряют капитализацию, так как инвесторы по всему миру всё больше денег перенаправляют на ESG compliant investments, «ответственное инвестирование». Компании с хорошими ESG рейтингами занимают дешевле – по той же причине. Одного твита Илона Маска про то, что биткойн, возможно, недостаточно экологичен, хватило, чтобы уронить его цену на треть. ESG становится значимым фактором при выборе контрагентов и, во всё возрастающей степени, для выбора места работы. Ну, а заправляют всем потребители, которые давно и с нарастающим энтузиазмом голосуют своими долларом или евро за положенные в основу ESG ценности. Почти в любой корпоративной презентации, почти в любой компании вы найдёте сегодня слайды про ESG и то, как конкретно эта компания пытается сделать окружающий мир лучше.

Не соответствовать стандартам ESG для бизнесов всё более непрактично. И в этом месте я сверну с описания глобального тренда в проблематику нашего беларуского средневековья – где людей увольняют, сажают, калечат и убивают просто за цвет футболки или желание иметь базовые права (хотя бы избирательное). Про экологию и другие составляющие ESG нагуглите сами, я подчеркну именно социальную компоненту. Именно в связи с ней в своё время многие западные компании разорвали контракты с беларускими силовыми ведомствами, а те же Škoda с Nivea сказали «нет» чемпионату мира по хоккею в гостях у Лукашенко. Всё больше других западных компаний вынуждены ставить взаимоотношения с беларускими контрагентами на пересмотр, так как многие из тех прямо работают на обогащение клана Лукашенко, жестоко подавляют забастовки и т.д.

Например, British American Tobacco дальше может быть уже дороговато не замечать, что его беларуские контрагенты (контролируемые кланом Лукашенко) построили контрабандный табачный анклав в центре Европы. А вот здесь автор устраивает выволочку европейским банкам, которые выпустили беларуские бонды прошлым летом. Да, это было до выборов, и Лукашенко формально ещё был легитимен, но политические репрессии, включая посадки кандидатов в президенты, уже шли полным ходом. Nordea и ряд других европейских банков объяснили своё решение скинуть эти бонды (вызвав их обрушение) как раз критериями ESG.

Сейчас у тех, кто сочувствует беларускому народу, челлендж поинтереснее: торпедировать выпуск Лукашенковских бондов российскими банками. Или уж по крайней мере объяснить российским «физикам», почему нельзя такое покупать: эти деньги не только пахнут скверно, но и с высокой вероятностью будут потеряны (новый Лукашенковский долг следующие власти не признают; а до возврата он в статусе президента не доживет).

Ещё раз обращу внимание на парадигму ESG, согласно которой токсичность контрагентов передается и компаниям, неразборчивым в выборе контрагентов.

Европейским покупателям или поставщикам условных «Гродно-Азота», «Беларуськалия» и других госпредприятий, возможно, будет всё сложнее не замечать, что бастующих сотрудников этих предприятий загоняли на работу дубинками ОМОНа, а многие сели по административкам и уголовкам.

Или что там из-за пренебрежения к безопасности сотрудников, восприятия их по сути батраками, регулярно гибнут люди (в шахте «Беларуськалия» погиб очередной). Также сомневаюсь, что, допустим, МАЗовские автозаки делаются без западных компонентов. Совсем уж варварские вырубки беларуских лесов в этом году (Лукашенко срочно нужна валюта) ведутся, скорее всего, под поставки в Европу. Кому конкретно?

В общем, ещё многое может быть сделано, чтобы сократить подпитку этой раковой опухоли на теле страны – достаточно дотошно изучить эти вопросы и правильно поставить их перед соответствующими компаниями (а не только ждать каких-то санкций от каких-то политиков). А значит, это должно быть сделано».