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СК обвинил в гибели рабочего в шахте "Беларуськалия" самого погибшего шахтера
Источник материала: Партизан
Днем 30 мая от диспетчера рудника ОАО "Беларуськалий" поступило сообщение о смертельном травмировании машиниста горно-выемочных работ.
Следственно-оперативная группа спустилась в шахту для проведения осмотра места происшествия, сообщает СК.
По предварительной информации, 30 мая около 11.00 в шахте рудника 54-летний мужчина осуществил запуск линейной секции крепи в режиме разгрузки. При этом, в нарушение требований охраны труда, он находился частично под разгружаемой секцией, в результате чего получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
Солигорским районным отделом Следственного комитета по факту гибели мужчины проводится проверка.
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Днем 30 мая от диспетчера рудника ОАО "Беларуськалий" поступило сообщение о смертельном травмировании машиниста горно-выемочных работ.
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