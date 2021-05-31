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В Nestle признают: большинство продуктов питания компании вредны для здоровья

31.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания, признает, что более 60% ее продукции не соответствует общепринятому определению здоровой пищи.



Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ Nestle, с которым ознакомились журналисты издания, пишет nv.ua

В презентации, представленной топ-менеджерам Nestle в начале этого года, говорится, что продукты питания и напитки (не включая корма для домашних животных и специализированное медицинское питание) с рейтингом выше 3,5 по австралийской системе оценки генерируют только 37% доходов компании.

Эта система оценивает продукты питания по пятибалльной шкале и используется в исследованиях ряда международных групп. В документе Nestle говорится, что продукты и напитки с рейтингом выше 3,5 считаются здоровой пищей.

У 70% продуктов питания, 96% напитков (не включая чистый кофе) и 99% кондитерских изделий и мороженого рейтинг ниже, говорится в документе Nestle. У 60% молочных продуктов и 82% воды, которую продает компания, рейтинг выше 3,5.

Хуже всего оценена замороженная пицца марки DiGiorno, вода San Pellegrino и Nesquik со вкусом клубники.

«Мы значительно улучшили нашу продукцию… [но] наш портфель по-прежнему отстает от внешних определений того, что считается здоровым, в условиях стремительного роста нормативного давления и требований потребителей», — говорится в презентации.

В документе приведена оценка продукции компании, которая генерирует около половины ее годовой выручки в 92,6 млрд швейцарских франков (не включено детское питание, корма для домашних животных, кофе и продукты для людей с особыми заболеваниями).

FT отмечает, что в мире все больше внимания уделяется борьбе с ожирением и пропаганде здорового образа жизни. Производителям продуктов питания приходится с этим считаться. Топ-менеджеры Nestle обдумывают, какие новые обязательства компании стоит взять на себя. Ожидается, что ее планы будут озвучены в этом году. 

Группа также обновляет свои внутренние стандарты питания, известные как Nestlé Nutritional Foundation, которые были введены при бывшем генеральном директоре. Один из вариантов — отказаться или изменить эти стандарты для кондитерских изделий, пишет FT.

Nestle — крупнейший в мире производителей продуктов питания со штаб-квартирой в Веве (Швейцария). Компания имеет 376 фабрик в 84 странах. Ее портфель включает более 2 тысяч брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.
 
 
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Компания Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания, признает, что более 60% ее продукции не соответствует общепринятому определению здоровой пищи.
 
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