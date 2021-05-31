Источник материала: UDF



Грузовыми перевозками авиатранспортом в Беларуси занимается пять компаний / pixabay

“Мы зарабатывали валюту, привозили её в страну”

От грузов для “Красного Креста” до цыплят

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские грузовые авиакомпании в печали: “Нишу быстро займёт кто-то другой” Грузовыми перевозками авиатранспортом в Беларуси занимается пять компаний / pixabay Европа закрылась не только от пассажиров “Белавиа”. И вообще не только от...

Скоропортящиеся грузы, запчасти, цветы, гуманитарка, даже цыплята — всё это перевозили белорусские самолёты.поинтересовалось у белорусских грузовых авиакомпаний, есть ли у них план Б. Если передать их ответ одной фразой: они не представляют, как работать дальше.Утром 28 мая руководство компании RubyStar Airways из СМИ узнало, что в полночь Украина закроет для них своё воздушное пространство. Компания занимается чартерными грузоперевозками.— Вчера и сегодня через Украину мы летали, а завтра уже не сможем. Несколько вылетов нам уже пришлось отменить. Пока эта ситуация на нашу компанию не повлияла. Но если так пойдёт дальше, объём грузоперевозок упадёт, — считают в RubyStar.Открытым остаётся воздушный коридор России. Если лететь нужно, к примеру, в Турцию, то закрытое европейское небо означает дополнительный час полёта. А значит, грузоперевозки подорожают.— Как реагируют клиенты? Они сами пока ещё только анализируют ситуацию. Но на рынке много других перевозчиков, кроме белорусских. И эту нишу быстренько займёт кто-то другой, — констатируют в компании.В парке компании четыре самолёта АН-12, два — ИЛ-76, и один Boeing 747-400. Мы просим руководство компании обозначить порядок убытков, но там отвечают просто: “Большие потери”.Когда прошлой весной пассажирские перевозки критично упали из-за COVID-19, грузовые чартеры не пострадали. Даже немного выросли — за счёт перевозок защитных масок и других медицинских грузов. Но что делать сейчас, в компании пока не представляют.— Возможно, будем подписывать какие-то соглашения с Россией. Но для России мы чужеземцы, нас туда пока никто не приглашает. Какой новый рынок нам найти? Всё сейчас заполнено, мы своих клиентов нарабатывали годами. Нас в мире знают как надежного перевозчика. Работали, наращивали парк, наверное, мы нужны были на этом рынке.В таких компаниях, как RubyStar, работают люди со специальным образованием. Сфера специфическая, найти другую работу по специальности, если санкции продлятся долго, в Беларуси практически невозможно.— Только авиация. Ничего другого мы не умеем.— Все полёты рухнули в один день. Хотя официальных документов ни от Украины, ни от европейских стран у нас нет. Кроме Англии, никто официально нас не оповестил, — рассказывают Еврорадио в другой авиакомпании. Там попросили не называть её.Среди её клиентов — и государственные структуры, и Международный комитет Красного Креста.— У нас сорвалась почтовая программа, — добавляют там. — Был подписан контракт на выполнение регулярного рейса DHL. С 31 мая мы должны были на регулярной основе выполнять рейс “Бухарест — Кишенёв”. Теперь нам отказали в связи с постановлением Европарламента.Сами отправители грузов находятся в не менее тяжёлой ситуации. Им теперь нужно поменять логистику, найти перевозчика, согласовать другие цены. Мы по одной цене летаем, западный самолёт, наверное, будет по другой цене летать. Дефицит провозных ёмкостей всегда вызывает повышение цены. Например, сейчас не хватает контейнеров, и цена на них выросла в три раза, — говорят в компании.И прогнозируют, что выбывание “из игры” белорусских грузоперевозчиков спровоцирует рост цен на этом рынке. Ведь в условиях дефицита цены растут всегда.Кроме “Белавиа”, в Беларуси есть четыре авиакомпании, которые занимаются перевозкой грузов. Выручка от грузоперевозок воздушным транспортом в 2019 году составила 918,2 млн рублей, а затраты — 767,2 млн рублей. Если европейские санкции будут применены и к транспортным авиакомпаниям, то Беларусь потеряет часть этих денег.