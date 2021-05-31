Источник материала: UDF



Джули Фишер / belsat.eu

заявила

«Очевидно, что Запад должен ответить языком, который Лукашенко способен понять: мы не потерпим такого рода действий, мы не потерпим, чтобы его инструменты репрессий были развернуты в Европе и за пределами Беларуси», — сказала дипломат.

«Она повстречалась со всеми, сделала огромное количество негативных заявлений в отношении Беларуси и ее руководства, и после этого она ждет, чтобы мы приняли ее с распростертыми объятиями?» — сказал Макей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посол США Джули Фишер: Запад должен ответить языком, который понятен Лукашенко США по-прежнему настроены поддерживать народ Беларуси.