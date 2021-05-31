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Посол США Джули Фишер: Запад должен ответить языком, который понятен Лукашенко

31.05.2021 11:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Посол США Джули Фишер: Запад должен ответить языком, который понятен Лукашенко
Джули Фишер / belsat.eu
США будут координировать свои шаги в отношении Беларуси с европейскими партнерами, но адекватный ответ на инцидент с Ryanair будет, заявила назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер в интервью телеканалу «Белсат».

«Очевидно, что Запад должен ответить языком, который Лукашенко способен понять: мы не потерпим такого рода действий, мы не потерпим, чтобы его инструменты репрессий были развернуты в Европе и за пределами Беларуси», — сказала дипломат.


Она подчеркнула, что репрессии, которые практикуют белорусские власти в отношении оппонентов, неприемлемы и внутри страны. Поэтому США пересматривает способы взаимодействия с Беларусью — «инструменты, которыми располагаем», сказала Джули Фишер.

США по-прежнему настроены поддерживать народ Беларуси, но теперь будут и реагировать на новую тактику Лукашенко. При этом дипломат признала, что в нынешних условиях помочь разрядить ситуацию могла бы Россия – у нее появилась «возможность сыграть конструктивную роль. И мы надеемся, что они смогут это сделать».

По мнению Фишер, у белорусских властей по-прежнему остается возможность пойти на диалог с обществом. Она считает, что «никогда не поздно лидеру начать заботиться о благополучии своего народа».

«Не поздно решить, что обязательства, которые были взяты в отношении прав человека в стране, могут быть соблюдены. Еще не поздно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Еще не поздно освободить 400 политических заключенных», — сказала Джули Фишер.


Назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер еще в апреле заявляла, что готова приступить к выполнению своих обязанностей в Минске, но не может получить визу.

Накануне в интервью российскому изданию «Коммерсант» белорусский министр иностранных дел Владимир Макей критически высказался об активности американского дипломата.

«Она повстречалась со всеми, сделала огромное количество негативных заявлений в отношении Беларуси и ее руководства, и после этого она ждет, чтобы мы приняли ее с распростертыми объятиями?» — сказал Макей.
 
Теги: Минск
 
 
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США по-прежнему настроены поддерживать народ Беларуси.
 
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