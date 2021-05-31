Солистка Little Big подтвердила роман с Ильей Прусикиным

Источник материала: Sputnik Беларусь

Солистка популярной группы Little Big Соня Таюрская подтвердила тайный роман с коллегой Ильей Прусикиным: об этом она рассказала в шоу Ксении Собчак.

Слухи о том, что экс-претенденты на участие в "Евровидении", солисты группы Little Big Ильич и Соня встречаются ходили давно, но пара никак не комментировала это. К тому же, Прусикин не так давно расстался с певицей Tatarka, которая родила ему наследника и новый роман мог испортить имидж музыканта. Теперь же тайное стало явным.

В новом выпуске YouTube-шоу Ксении Собчак Таюрская подтвердила свой роман с Прусикиным: солистка Little Big призналась - она счастлива в новых отношениях.

В откровенной беседе с ведущей звезда отметила, что она долго не решалась открыть правду из-за определенных причин. Например из-за того, что поклонников не волновали чувства влюбленных и они всегда видели в ней только разлучницу.

"Он расстался со своей женой в 2019-м, а отношения начались в 2020-м. Но все равно - я разлучница. У меня были отношения семь лет, и я не просто какая-то женщина, которая сидела и мечтала увести мужика", - высказалась Таюрская.

Напомним, что группа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении-2020", но шоу перенесли из-за пандемии. В 2021 году группа отказалась от участия и на конкурс поехала Манижа .

Читайте также: