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Солистка Little Big подтвердила роман с Ильей Прусикиным
31.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Солистка популярной группы Little Big Соня Таюрская подтвердила тайный роман с коллегой Ильей Прусикиным: об этом она рассказала в шоу Ксении Собчак.
© Photo : EBU/C1R
Слухи о том, что экс-претенденты на участие в "Евровидении", солисты группы Little Big Ильич и Соня встречаются ходили давно, но пара никак не комментировала это. К тому же, Прусикин не так давно расстался с певицей Tatarka, которая родила ему наследника и новый роман мог испортить имидж музыканта. Теперь же тайное стало явным.
В новом выпуске YouTube-шоу Ксении Собчак Таюрская подтвердила свой роман с Прусикиным: солистка Little Big призналась - она счастлива в новых отношениях.
В откровенной беседе с ведущей звезда отметила, что она долго не решалась открыть правду из-за определенных причин. Например из-за того, что поклонников не волновали чувства влюбленных и они всегда видели в ней только разлучницу.
"Он расстался со своей женой в 2019-м, а отношения начались в 2020-м. Но все равно - я разлучница. У меня были отношения семь лет, и я не просто какая-то женщина, которая сидела и мечтала увести мужика", - высказалась Таюрская.
Напомним, что группа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении-2020", но шоу перенесли из-за пандемии. В 2021 году группа отказалась от участия и на конкурс
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Участники популярной группы до последнего скрывали свои отношения и пытались запутать прессу и поклонников.
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