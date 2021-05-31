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Новая пара в Голливуде: с кем встречается Брэд Питт

31.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Новость о новом увлечении американского актера Брэда Питта всколыхнула общественность: стало известно, с кем встречается секс-символ Голливуда.

После болезненного расставания с Анджелиной Джоли личная жизнь Питта не дает покоя публике. Сначала ходили слухи о возобновлении отношений актера и звезды "Друзей" Дженнифер Энистон, а затем источники подтвердили его роман с немецкой моделью Николь Потуральски, с которой Питт провел лето 2020 года. И вот похоже, что у главного холостяка Голливуда возник новый, особенный интерес.

По сообщениям таблоидов, на радаре Брэда появилась номинантка премии "Оскар-2021" Андра Дэй, сыгравшая в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей".

Источники рассказали, что актеры во всю флиртовали во время церемонии "Оскара" и даже не пытались скрыть своего взаимного интереса, а после обменялись телефонами.

Роман вспыхнул с неожиданной силой, а молодая актриса напрочь вскружила голову одинокому актеру. Один из друзей Питта даже решил спрогнозировать развитие событий и заявил, что Андра и Питт будто созданы друг для друга.

Судя по всему, фортуна повернулась лицом к Питту: в конце мая актер наконец получил разрешение на совместную опеку над детьми после долгой борьбы с Анджелиной Джоли.

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Теги: Новости
 
 
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Кажется, что личная жизнь экс-супруга Анджелины Джоли и Дженнифер Энистон все-таки начинает налаживаться.
 
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