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Новая пара в Голливуде: с кем встречается Брэд Питт
31.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новость о новом увлечении американского актера Брэда Питта всколыхнула общественность: стало известно, с кем встречается секс-символ Голливуда.
После болезненного расставания с Анджелиной Джоли личная жизнь Питта не дает покоя публике. Сначала ходили слухи о
По сообщениям таблоидов, на радаре Брэда появилась номинантка премии "Оскар-2021" Андра Дэй, сыгравшая в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей".
Источники рассказали, что актеры во всю флиртовали во время церемонии "Оскара" и даже не пытались скрыть своего взаимного интереса, а после обменялись телефонами.
Роман вспыхнул с неожиданной силой, а молодая актриса напрочь вскружила голову одинокому актеру. Один из друзей Питта даже решил спрогнозировать развитие событий и заявил, что Андра и Питт будто созданы друг для друга.
Судя по всему, фортуна повернулась лицом к Питту: в конце мая актер наконец
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Кажется, что личная жизнь экс-супруга Анджелины Джоли и Дженнифер Энистон все-таки начинает налаживаться.
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