Нашествие цикад в США: их изучают, едят и делают забавные фотографии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Лесные районы США наполнились оглушительным гулом. После 17 лет, проведенных в одиночестве под землей, миллиарды красноглазых цикад появились на свет для последней метаморфозы: встретить партнера, оставить потомство и умереть.

Периодические цикады с 17-летним жизненным циклом – уникальные насекомые. Их личинки живут под землей на глубине от 30 см и более, питаясь соками корней растений. Они остаются неподвижными и проходят через пять стадий развития (превращаясь в нимф) перед строительством туннеля для выхода на поверхность весной 17-го года своей жизни.

Выйдя на поверхность, насекомые покрывают деревья и землю - самцы наполняют воздух жужжанием и свистом, чтобы привлечь самок.

© AFP 2020 / ENRIQUE CASTRO Бабочки Монарх могут исчезнуть 11

Температура влияет на появление цикад и их подземный рост. Ученые засвидетельствовали большое количество 17-летних цикад на поверхности раньше запланированного срока в 2017 году, что, по подозрению энтомологов, могло быть связано с глобальным потеплением.

Эти насекомые для человека неопасны и практически не представляют угрозы растительности, хотя молодые растения и могут пострадать от массового питания на них насекомых и от повреждений, наносимых самкой во время откладывания яиц.

Огромное количество периодический цикад в США подтолкнуло экстремальных поваров к кулинарным экспериментам: они готовят суши и шашлычок из цикад. Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь , что происходит с цикадами в США и какие инсталляции устраивают с насекомыми фотографы.