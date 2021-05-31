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Белорусские спасатели помогли потушить пожар в Турции - видео
31.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В минувшие выходные МЧС Беларуси оказало помощь Турции в крушении пожара. Огонь вспыхнул в горной местности неподалеку от города Милас, расположенного на юго-западе страны.
Площадь лесного пожара составила более 12 га, тушение огня было осложнено погодными условиями – дул сильный ветер. В ликвидации пожара было задействовано несколько бортов, в том числе вертолет МЧС Беларуси.
По данным ведомства, общий боевой налет Ми-8 составил 7 часов 35 минут, выполнены 42 сброса воды на очаг.
После того, как пожар был потушен, вертолет МЧС вернулся на площадку у турецкого города Сеферихисар и продолжил дежурство.
Смотрите на видео, как белорусские спасатели помогали ликвидировать пожар в Турции.
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Авиаторы МЧС Беларуси в общей сложности провели в небе более семи с половиной часов и совершили свыше 40 сбросов воды на очаг возгорания.
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