Белорусские спасатели помогли потушить пожар в Турции - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В минувшие выходные МЧС Беларуси оказало помощь Турции в крушении пожара. Огонь вспыхнул в горной местности неподалеку от города Милас, расположенного на юго-западе страны.

Площадь лесного пожара составила более 12 га, тушение огня было осложнено погодными условиями – дул сильный ветер. В ликвидации пожара было задействовано несколько бортов, в том числе вертолет МЧС Беларуси.

По данным ведомства, общий боевой налет Ми-8 составил 7 часов 35 минут, выполнены 42 сброса воды на очаг.

После того, как пожар был потушен, вертолет МЧС вернулся на площадку у турецкого города Сеферихисар и продолжил дежурство.

Смотрите на видео, как белорусские спасатели помогали ликвидировать пожар в Турции.

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