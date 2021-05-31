ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские спасатели помогли потушить пожар в Турции - видео

31.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В минувшие выходные МЧС Беларуси оказало помощь Турции в крушении пожара. Огонь вспыхнул в горной местности неподалеку от города Милас, расположенного на юго-западе страны.

Площадь лесного пожара составила более 12 га, тушение огня было осложнено погодными условиями – дул сильный ветер. В ликвидации пожара было задействовано несколько бортов, в том числе вертолет МЧС Беларуси.

По данным ведомства, общий боевой налет Ми-8 составил 7 часов 35 минут, выполнены 42 сброса воды на очаг.

После того, как пожар был потушен, вертолет МЧС вернулся на площадку у турецкого города Сеферихисар и продолжил дежурство.

Смотрите на видео, как белорусские спасатели помогали ликвидировать пожар в Турции.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиаторы МЧС Беларуси в общей сложности провели в небе более семи с половиной часов и совершили свыше 40 сбросов воды на очаг возгорания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Межевич объяснил молчание после встречи Лукашенко и Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by