|
Межевич объяснил молчание после встречи Лукашенко и Путина
31.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи
"В силу возраста я еще хорошо помню пресс-конференции Горбачева, которые дублировались многочисленными членами Политбюро, советниками, друзьями, и их женами. Огромное количество слов, за которыми скрывалось не то чтобы даже отсутствие дела, но то, что привело к смерти огромного государства. В нынешней ситуации, когда идет формирование договоренностей двух людей, которых соответствующие народы уполномочили вести подобные переговоры – излишняя говорливость делу серьезно помешает", – полагает собеседник Sputnik.
Комментарий политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи
Лидеры двух стран провели вместе почти два дня, обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества России и Беларуси. Была предусмотрена протокольная часть и рабочий обед. Хоккея и заявлений для прессы в программе в этот раз не планировалось.
Владимир Путин напомнил, что о встрече они договорились еще до "очередного витка и всплеска эмоций": лидерам двух стран есть и без этого, что обсудить. Он также рассказал, что в первом квартале текущего года Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси.
Со своей стороны Александр Лукашенко отметил, что по поводу сегодняшней встречи лидеров двух государств ходило много разговоров.
"Вы знаете, мы "на фронте" отслеживаем каждое телодвижение… Главное, что мы двигаемся вперед. И вы правильно отметили рост товарооборота. Мы сейчас просчитываем каждую долю процента", – заявил белорусский лидер.
Что касается интеграции, то она должна идти в соответствии с интересами обеих сторон, подчеркнул Владимир Путин.
"Двигаемся в этом направлении уверенно, эта работа дает уже конкретные результаты нашим гражданам", – отметил он.
По словам президента РФ, сейчас вопрос лишь в том, чтобы "делать все последовательно, не спеша, не забегая вперед", держа в уме как раз обеспечение взаимных интересов и то, как каждая из сторон "сама это для себя определит".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общение президентов России и Беларуси в Сочи и длительные пресс-конференции Михаила Горбачева сравнивает известный эксперт Николай Межевич.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)