|
Сестрам Миронцевам нужна помощь
Источник материала: Партизан
Неравнодушные беларусы напоминают о сестрах Миронцевых: "Мама девочек на пенсии, и много работает, чтобы помочь. Но у нее проблемы со здоровьем"
В сети объявлен
Напомним, суд дал сестрам Миронцевым 4,5 года на двоих. Анастасии – два года, Виктории – два с половиной. В тюрьме у последней обострилась болезнь щитовидки, девушка облысела.
В сети призывают поддержать семью Миронцевых – на оплату услуг адвокатов и материальную помощь маме.
– Девочки очень добрые, смелые и веселые, – отмечают неравнодушные. – Они росли в многодетной семье и мать вырастила одна шестерых дочерей. Мама девочек на пенсии, при этом много работает, чтобы помочь детям. Но у нее проблемы со здоровьем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неравнодушные беларусы напоминают о сестрах Миронцевых: "Мама девочек на пенсии, и много работает, чтобы помочь. Но у нее проблемы со здоровьем"
|
Свежие газеты
Архив (Разное)