МИД РФ: Россия будет защищать Беларусь в случае введения санкций

заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Об этомв интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ





Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в преддверии неформальной встречи в Португалии 27 мая сообщал агентству Франс Пресс, что главы МИД Евросоюза при обсуждении экономических секторальных санкций по Беларуси рассмотрят вопросы экспорта калия и транзита российского газа через Беларусь.





По итогам встречи Боррель заявил, что ЕС для введения экономических и секторальных санкций по Минска потребуется согласовать новый режим и на это необходимо время. При этом, по его словам, четвертый пакет персональных санкций по Беларуси практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.





"Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Беларусь, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления", - сказал Биричевский.





При этом он подчеркнул, что подход Москвы "заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер". В частности, что касается транзита российского газа, "надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах", добавил он.





Комментируя возможность зеркального ответа в случае введения ЕС санкций против Минска, затрагивающих транзит российского газа, Биричевский отметил: "Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать".



