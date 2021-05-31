Бабарико: Даже и представить себе не мог, что можно попытаться погрузить целую страну в болото лжи

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Виктор Бабарико. Фото: nn.by

«Похоже, моя диета (по письмам) перешла к этапу «голодание». Если миллион людей лишают доступа к информации, то «голодание» отдельно взятого человека — мелочь. Я даже и представить себе не мог, что можно попытаться погрузить целую страну в болото лжи без возможности делать глоток свежего воздуха.



Единственное, что могу высказать, так это пожелание не терять желание выбраться из этой ситуации. Не верь, не бойся, не проси! Страшный принцип выживания в лагере теперь становится общим для жителей отдельно взятой нации...»