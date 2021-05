СК сообщал, что писем «от Хамаса» было два. Proton говорит, что это ложь

Источник материала: UDF



Знают ли настоящие солдаты ХАМАС о существовании минского аэропорта? / коллаж Еврорадио​

Компания Proton дополнила свой комментарий по ситуации с самолетом Ryanair словами The only email sent to Belarus — «единственное электронное письмо, отправленное в Беларусь». На это обратило вниманиеНапомним, оно было отправлено спустя почти полчаса после того, как белорусский диспетчер передал пилоту информацию о бомбе.В СК Беларуси заявляли о двух сообщениях о минировании самолета Ryanair. Первое прислали якобы за несколько минут до того, как самолет вошел в белорусское воздушное пространство.