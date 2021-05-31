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СК сообщал, что писем «от Хамаса» было два. Proton говорит, что это ложь

31.05.2021 12:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

СК сообщал, что писем «от Хамаса» было два. Proton говорит, что это ложь
Знают ли настоящие солдаты ХАМАС о существовании минского аэропорта? / коллаж Еврорадио​
Хамас «отправил» в минский аэропорт только одно письмо о минировании самолета Ryanair.

Компания Proton дополнила свой комментарий по ситуации с самолетом Ryanair словами The only email sent to Belarus — «единственное электронное письмо, отправленное в Беларусь». На это обратило внимание Еврорадио.

Напомним, оно было отправлено спустя почти полчаса после того, как белорусский диспетчер передал пилоту информацию о бомбе.

В СК Беларуси заявляли о двух сообщениях о минировании самолета Ryanair. Первое прислали якобы за несколько минут до того, как самолет вошел в белорусское воздушное пространство.
 
 
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Компания Proton дополнила свой комментарий по ситуации с самолетом Ryanair.
 
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