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СК сообщал, что писем «от Хамаса» было два. Proton говорит, что это ложь
Источник материала: UDF
Знают ли настоящие солдаты ХАМАС о существовании минского аэропорта? / коллаж Еврорадио
Компания Proton дополнила свой комментарий по ситуации с самолетом Ryanair словами The only email sent to Belarus — «единственное электронное письмо, отправленное в Беларусь». На это обратило внимание
Напомним, оно было отправлено спустя почти полчаса после того, как белорусский диспетчер передал пилоту информацию о бомбе.
В СК Беларуси заявляли о двух сообщениях о минировании самолета Ryanair. Первое прислали якобы за несколько минут до того, как самолет вошел в белорусское воздушное пространство.
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Компания Proton дополнила свой комментарий по ситуации с самолетом Ryanair.
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