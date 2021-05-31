Новые вызовы: инициативы Беларуси по недопущению реабилитации нацизма

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О недопущении реабилитации нацизма", который устанавливает запрет на героизацию и оправдание нацисткой идеологии и содействие этому в любой форме. Законом введен запрет на героизацию нацизма и финансирование соответствующей деятельности. Он распространяется и на иностранные организации, а также на пропаганду в интернете.

О том, как в Беларуси будут бороться с реабилитацией нацизма, расскажут эксперты.

В круглом столе примут участие:

От Республики Беларусь

представитель Генеральной прокуратуры Республики Беларусь;

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич;

председатель ОО "Белорусский союз журналистов" Андрей Кривошеев;

представитель ГНУ "Институт истории Национальной академии наук Беларуси".

От Российской Федерации

исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский (онлайн-включение);

журналист и радиоведущий, общественный деятель, начальник управления Международного информационного агентства "Россия сегодня" Армен Гаспарян (онлайн-включение).

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