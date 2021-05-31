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Новые вызовы: инициативы Беларуси по недопущению реабилитации нацизма

31.05.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О недопущении реабилитации нацизма", который устанавливает запрет на героизацию и оправдание нацисткой идеологии и содействие этому в любой форме. Законом введен запрет на героизацию нацизма и финансирование соответствующей деятельности. Он распространяется и на иностранные организации, а также на пропаганду в интернете.

О том, как в Беларуси будут бороться с реабилитацией нацизма, расскажут эксперты.

В круглом столе примут участие: 

От Республики Беларусь

  • представитель Генеральной прокуратуры Республики Беларусь;
  • депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич;
  • председатель ОО "Белорусский союз журналистов" Андрей Кривошеев;
  • представитель ГНУ "Институт истории Национальной академии наук Беларуси".

От Российской Федерации

  • исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский (онлайн-включение);
  • журналист и радиоведущий, общественный деятель, начальник управления Международного информационного агентства "Россия сегодня" Армен Гаспарян (онлайн-включение).

Отправьте заявку на p.tukhto@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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Во вторник, 1 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится круглый стол на тему: "Новые вызовы и угрозы. Инициативы Беларуси по недопущению...
 
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