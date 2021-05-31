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Замминистра транспорта: «Причем тут ХАМАС или не ХАМАС! За этот год уже четыре подобных сообщения поступало»
31.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Чиновник из Минтранса утверждает, что самолеты в Беларуси «минируют» регулярно.
Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович сообщил, что инциденты, подобные
— Причем тут
— О минировании самолета?
— Да. И каждый раз самолеты возвращались как в Минск, так и садились в других аэропортах. И подобные инциденты происходят довольно часто.
— В Беларуси?
— И в Беларуси тоже. В Беларуси с прошлого года это вообще происходит практически два-три раза в месяц.
Чтобы узнать о прчине такого количества угроз, чиновник посоветовал обратиться к публикациям в интернете, в частноти портала TUT.BY:
— Почитайте в интернете. Вы вообще интернет читаете? Тот же
Замминистра также обратил внимание на то, что в случае с самолетом Ryanair именно пилот гражданского судна принял решение садиться в Минске.
— А что, собственно, произошло? В соответствии с теми документами, которые поступили сюда,
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Замминистра транспорта: «Причем тут ХАМАС или не ХАМАС! За этот год уже четыре подобных сообщения поступало»
Чиновник из Минтранса утверждает, что самолеты в Беларуси «минируют» регулярно.
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