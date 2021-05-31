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Замминистра транспорта: «Причем тут ХАМАС или не ХАМАС! За этот год уже четыре подобных сообщения поступало»

31.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Чиновник из Минтранса утверждает, что самолеты в Беларуси «минируют» регулярно.

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович сообщил, что инциденты, подобные посадке самолета в аэропорту Минска 23 мая из-за угрозы минирования, происходят «довольно часто» и посоветовал почитать о них на заблокированном TUT.BY.

Замминистра транспорта: «Причем тут ХАМАС или не ХАМАС! За этот год уже четыре подобных сообщения поступало»

— Причем тут ХАМАС или не ХАМАС! Уже давно понятно, откуда поступило сообщение, и это сообщение не первое за этот год. За этот год уже четыре подобных сообщения поступало, — заявил замминистра, отвечая на вопрос белорусского блогера Андрея Паука.   

— О минировании самолета?

— Да. И каждый раз самолеты возвращались как в Минск, так и садились в других аэропортах. И подобные инциденты происходят довольно часто.

— В Беларуси?

— И в Беларуси тоже. В Беларуси с прошлого года это вообще происходит практически два-три раза в месяц.

Чтобы узнать о прчине такого количества угроз, чиновник посоветовал обратиться к публикациям в интернете, в частноти портала TUT.BY:

— Почитайте в интернете. Вы вообще интернет читаете? Тот же TUT.BY… Когда-то читали, что происходило: то железнодорожный вокзал минировали, то минировали торговые центры, то еще что.

Замминистра также обратил внимание на то, что в случае с самолетом Ryanair именно пилот гражданского судна принял решение садиться в Минске.

— А что, собственно, произошло? В соответствии с теми документами, которые поступили сюда, поступило известие о том, что самолет заминирован. Командир воздушного судна принял решение садиться в Минске, его никто не заставлял.  Почему он не сел в Вильнюсе, это не ко мне вопрос. Спросите у командира воздушного судна. Он принимает решение, где ему садиться, — сказал первый заместитель министра транспорта.

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Теги: Минск
 
 
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Чиновник из Минтранса утверждает, что самолеты в Беларуси «минируют» регулярно.
 
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