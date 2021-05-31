Три миллиарда евро для новой Беларуси: основа для роста или капля в море?

Комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси, одобренный на прошлой неделе Европейской комиссией, может заложить основу для устойчивого роста белорусской экономики.

Такое мнение высказали БелаПАН эксперты, комментируя содержание документа.





Как сообщалось, план предполагает, что в случае демократических изменений Евросоюз направит Беларуси 3 млрд евро. Как пояснила на прошлой неделе пресс-служба Европейской комиссии, эти деньги могут быть направлены, «чтобы помочь стране стабилизировать свою экономику, реформировать институты, чтобы сделать их более демократичными и помочь увеличить устойчивость экономики, потенциал роста и способствовать созданию рабочих мест».

Белорусские экономисты полагают, что задачи, которые перечислены в плане ЕС, необходимо стране решать и они весьма актуальны.

«Реализация плана позволяет сформировать наконец-то рыночную экономику в стране. Документ предполагает создание условий, которые позволят обеспечить быстрый, долгосрочный, устойчивый экономический рост. План ЕС открывает для Беларуси возможности обеспечить экономический рост за счет инвестиций и новых технологий», — отметил руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Аналогичного мнения придерживаются и другие экономисты.

«В том случае если план ЕС будет реализован, удалось бы открыть доступ Беларуси как к европейским инвестициям, так и к относительно дешевым западным заимствованиям. Реализация плана, который обнародовал ЕС, позволила бы обеспечить качественные изменения в белорусской экономике, которые нужны для устойчивого экономического роста в стране», — подчеркнул финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

По его мнению, финансовая и консультационная поддержка ЕС очень важна для реализации структурных экономических реформ в Беларуси.

При этом наблюдатели уверены, что в нынешних политических условиях в стране реализовать план ЕС будет невозможно.

«Решать задачи, которые перечислены в плане ЕС, точно нужно Беларуси. Однако от плана до его реализации большая дистанция, так как нынешние белорусские власти смотрят на Евросоюз как на блок стран, которые хотят захватить и закрепостить Беларусь, что абсолютно не так. Тем не менее эта пропаганда официального Минска продолжается», — отметил Романчук.

Чтобы план ЕС был запущен и Беларусь смогла воспользоваться возможностями этого документа, необходимо урегулировать политический кризис в стране, считает Муха.

«В противном случае, при сохранении нынешнего статуса-кво, потери Беларуси будут исчисляться в миллиардах долларов, и будет происходить социально-экономическая деградация вкупе с усилением негативных демографических изменений в стране», — полагает эксперт.

А Макей не верит

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью «Коммерсанту»:

«Оппоненты власти, которые находятся за рубежом, беглые оппоненты, говорят, что Евросоюз уже приготовил 3 млрд долларов для Беларуси. Президент, выступая в парламенте, сказал, что об этих миллиардах мы слышим еще с 2010 года. Тогда, по-моему, нам обещали 5 млрд, но сейчас цифра немного уменьшилась. Не видно было и тех 5 млрд, и эти 3 млрд, которые якобы уже лежат в сейфах ЕС для построения новой демократической Беларуси, это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это малая толика в нашем экспорте».