Зрелищные прыжки, жесткие падения. Мотокросс под Минском

Источник материала: Onliner Выходные выдались богатыми на автоспортивные мероприятия. Соревнования проходили и у мотоциклистов, а именно — мотокросс в деревне Прилесье Минского района. Режим трассы — закрытый, покрытие — грунтовое, длина трассы составила 1520 м, старт с металлической решетки. Заезды сопровождали зрелищные прыжки, эффектные и напряженные моменты опережений, падения и травмы.





















Не обошлось без технических сходов из-за выхода из строя техники от повышенных нагрузок и сложности трассы. От большого количества участников к концу второго дня соревнований трасса уже была «разбита». Накатанная колея усложняла наиболее опытным мотогонщикам, выступающим на мощных мотоциклах, задачу добраться до финиша.













Соревнования по мотокроссу продолжатся и дальше в этом сезоне, а уже через неделю в Полоцке состоится очередной этап в классе эндуро. Участники должны будут преодолеть маршрут по пересеченной местности, усеянной разнообразными препятствиями, которые предоставляет сама природа.











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