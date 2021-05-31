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Зрелищные прыжки, жесткие падения. Мотокросс под Минском

31.05.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Выходные выдались богатыми на автоспортивные мероприятия. Соревнования проходили и у мотоциклистов, а именно — мотокросс в деревне Прилесье Минского района. Режим трассы — закрытый, покрытие — грунтовое, длина трассы составила 1520 м, старт с металлической решетки. Заезды сопровождали зрелищные прыжки, эффектные и напряженные моменты опережений, падения и травмы.

Зрелищные прыжки, жесткие падения. Мотокросс под Минском
Зрелищные прыжки, жесткие падения. Мотокросс под Минском





Не обошлось без технических сходов из-за выхода из строя техники от повышенных нагрузок и сложности трассы. От большого количества участников к концу второго дня соревнований трасса уже была «разбита». Накатанная колея усложняла наиболее опытным мотогонщикам, выступающим на мощных мотоциклах, задачу добраться до финиша.

 




Зрелищные прыжки, жесткие падения. Мотокросс под Минском

Соревнования по мотокроссу продолжатся и дальше в этом сезоне, а уже через неделю в Полоцке состоится очередной этап в классе эндуро. Участники должны будут преодолеть маршрут по пересеченной местности, усеянной разнообразными препятствиями, которые предоставляет сама природа.





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Выходные выдались богатыми на автоспортивные мероприятия. Соревнования проходили и у мотоциклистов, а именно — мотокросс в деревне Прилесье Минского района....
 
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