ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Люди сообщают о проблемах с выездом по ВНЖ. ГПК настаивает: никаких изменений в правилах нет

31.05.2021 12:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В конце прошлой недели группа водителей, работающих на европейские компании, приехала в «Каменный Лог», чтобы пересечь границу и в понедельник приступить к работе. Но никого не выпустили. При этом, судя по всему, пограничники действовали по закону и в соответствии с ограничениями, которые вступили в силу в декабре прошлого года. Что происходит?

— Мы постояли несколько часов на границе, после к нам вышел пограничник и сообщил, что они «получили разъяснение»: не пропускать белорусов с временным видом на жительство, — рассказал Антон, работающий на литовского перевозчика.

Он объясняет, что до этого дня можно было чередовать для выезда два мотива: трудовой договор и постоянный ВНЖ. По каждому из двух пунктов можно было выезжать раз в шесть месяцев. Но если чередовать, то раз в три месяца. Может, так формально и нельзя было, но люди пользовались. Судя по информации от Антона, теперь само по себе наличие трудового договора приравняли к ВНЖ и оставили только один выезд в полгода.

Проблему можно было легко облететь на самолете, но нельзя.

— Я раньше летал на самолете. Все дальнобойщики летали. Проблем не было, и никакие ограничения не касались. Самые дорогие билеты «Белавиа» до Вильнюса были знаете когда? В четверг! Потому что мы все летели на работу, чтобы в понедельник уже быть за рулем в Германии, например. У нас и сейчас на руках были распечатанные билеты. Но «перелететь» по ним в сухопутном пункте границы не дали. Тут свои правила.

Заодно Антон объяснил, чем ему работа на ЕС-перевозчика интереснее, чем работа на белорусскую компанию.

— Всегда граница. Сейчас в «Каменном Логе» «колейка» [очередь] более 8 километров. Это потеря, три-четыре дня без оплаты. И зарплаты. В белорусской фирме вы получите 2 тысячи рублей, а в Литве — больше 2 тысяч евро. При сопоставимых нагрузках, без нарушений и т. д.

Люди сообщают о проблемах с выездом по ВНЖ. ГПК настаивает: никаких изменений в правилах нет

Судя по тому, что в телеграм-каналах есть сигналы об ужесточениях правил выезда из Беларуси, напомним, что там вообще написано.

Всем белорусам нельзя выезжать через сухопутные пункты пропуска, кроме отдельных групп (полный список здесь). Остановимся на последних трех случаях, кто и когда может выезжать:

  • граждане Республики Беларусь, имеющие вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для выезда из Республики Беларусь к месту постоянного проживания — не чаще одного раза в течение шести месяцев;
  • лица, выезжающие из Республики Беларусь в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, при предъявлении документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях; приглашение на работу не является подтверждающим документом), — не чаще одного раза в течение шести месяцев;
  • лица, выезжающие из Республики Беларусь для получения образования в иностранных образовательных организациях, при предъявлении документов (копий документов), подтверждающих получение ими образования в иностранной образовательной организации, или документов (копий документов) учреждения образования Республики Беларусь о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях (документом, подтверждающим получение образования в иностранной образовательной организации и выдаваемым данными организациями, являются: договор (контракт) о получении образования, справка о получении образования, справка-вызов либо копии указанных документов на бумажном носителе) — не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Если у вас есть основания, то обратите внимание на важность документов.

Люди сообщают о проблемах с выездом по ВНЖ. ГПК настаивает: никаких изменений в правилах нет

Комментарий ГПК: ничего не изменилось

— Никакой информации об изменении правил у меня нет. Напомню, что смысл ограничений — борьба с пандемией. Они для того и вводились, чтобы люди не ездили туда-сюда. Зачем давать основания одним людям что-то чередовать? — уточнил Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета.

С бесплатной доставкой при оплате Mastercard или от 15 р. Пополняйте запасы стиральных порошков и капсул в Каталоге Onliner


Капсулы для стирки Ariel Все в 1 Pods Touch Of Lenor Fresh Color (30 шт)
2 отзыва
машинная стирка, применение: для цветного белья
–44%24,49 р.
1 предложение
Капсулы для стирки Ariel Все в 1 Горный родник (30 шт)
машинная стирка, применение: универсальное
–42%24,49 р.
2 предложения
Капсулы для стирки Ariel Все в 1 Pods Color (12 шт)
машинная стирка, применение: для цветного белья
–18%10,69 р.
2 предложения
Сравнить эти товары →
Еще больше средств для стирки в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце прошлой недели группа водителей, работающих на европейские компании, приехала в «Каменный Лог», чтобы пересечь границу и в понедельник приступить к работе....
 
Новости дня
Новости разные
 
Шок! Под Кобрином мужчина провалился в подземный резервуар нефтепродуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by