Люди сообщают о проблемах с выездом по ВНЖ. ГПК настаивает: никаких изменений в правилах нет

Источник материала: Onliner

В конце прошлой недели группа водителей, работающих на европейские компании, приехала в «Каменный Лог», чтобы пересечь границу и в понедельник приступить к работе. Но никого не выпустили. При этом, судя по всему, пограничники действовали по закону и в соответствии с ограничениями, которые вступили в силу в декабре прошлого года. Что происходит?

— Мы постояли несколько часов на границе, после к нам вышел пограничник и сообщил, что они «получили разъяснение»: не пропускать белорусов с временным видом на жительство, — рассказал Антон, работающий на литовского перевозчика.

Он объясняет, что до этого дня можно было чередовать для выезда два мотива: трудовой договор и постоянный ВНЖ. По каждому из двух пунктов можно было выезжать раз в шесть месяцев. Но если чередовать, то раз в три месяца. Может, так формально и нельзя было, но люди пользовались. Судя по информации от Антона, теперь само по себе наличие трудового договора приравняли к ВНЖ и оставили только один выезд в полгода.

Проблему можно было легко облететь на самолете, но нельзя.

— Я раньше летал на самолете. Все дальнобойщики летали. Проблем не было, и никакие ограничения не касались. Самые дорогие билеты «Белавиа» до Вильнюса были знаете когда? В четверг! Потому что мы все летели на работу, чтобы в понедельник уже быть за рулем в Германии, например. У нас и сейчас на руках были распечатанные билеты. Но «перелететь» по ним в сухопутном пункте границы не дали. Тут свои правила.

Заодно Антон объяснил, чем ему работа на ЕС-перевозчика интереснее, чем работа на белорусскую компанию.

— Всегда граница. Сейчас в «Каменном Логе» «колейка» [очередь] более 8 километров. Это потеря, три-четыре дня без оплаты. И зарплаты. В белорусской фирме вы получите 2 тысячи рублей, а в Литве — больше 2 тысяч евро. При сопоставимых нагрузках, без нарушений и т. д.





Судя по тому, что в телеграм-каналах есть сигналы об ужесточениях правил выезда из Беларуси, напомним, что там вообще написано .

Всем белорусам нельзя выезжать через сухопутные пункты пропуска, кроме отдельных групп (полный список здесь ). Остановимся на последних трех случаях, кто и когда может выезжать:

граждане Республики Беларусь, имеющие вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для выезда из Республики Беларусь к месту постоянного проживания — не чаще одного раза в течение шести месяцев ;

проживания — ; лица, выезжающие из Республики Беларусь в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, при предъявлении документов, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности ( трудового договора (контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях; приглашение на работу не является подтверждающим документом), — не чаще одного раза в течение шести месяцев ;

(контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу, выданного уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях; приглашение на работу не является подтверждающим документом), — ; лица, выезжающие из Республики Беларусь для получения образования в иностранных образовательных организациях, при предъявлении документов (копий документов), подтверждающих получение ими образования в иностранной образовательной организации, или документов (копий документов) учреждения образования Республики Беларусь о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях (документом, подтверждающим получение образования в иностранной образовательной организации и выдаваемым данными организациями, являются: договор (контракт) о получении образования, справка о получении образования, справка-вызов либо копии указанных документов на бумажном носителе) — не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Если у вас есть основания, то обратите внимание на важность документов.





Комментарий ГПК: ничего не изменилось

— Никакой информации об изменении правил у меня нет. Напомню, что смысл ограничений — борьба с пандемией. Они для того и вводились, чтобы люди не ездили туда-сюда. Зачем давать основания одним людям что-то чередовать? — уточнил Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета.