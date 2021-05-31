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Зачем бизнесу «облачный 1С»
31.05.2021 12:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Новые «облачные» услуги появляются для бизнеса регулярно и привлекают выгодой и надежностью хранения данных. Вот пример — компания А1 может предоставить доступ к программным продуктам 1С на базе своих «облачных» решений. Зачем это бизнесу? Разбираем в простой инфографике.
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Новые «облачные» услуги появляются для бизнеса регулярно и привлекают выгодой и надежностью хранения данных. Вот пример - компания А1 может предоставить доступ к...
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