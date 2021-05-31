Зачем бизнесу «облачный 1С»

Источник материала: ProBusiness

Новые «облачные» услуги появляются для бизнеса регулярно и привлекают выгодой и надежностью хранения данных. Вот пример — компания А1 может предоставить доступ к программным продуктам 1С на базе своих «облачных» решений. Зачем это бизнесу? Разбираем в простой инфографике.

Вы читаете партнерский материал от компании А1 . В проекте «Технологии первых» мы показываем, как с технологиями А1 бизнес становится современным, технологичным, инновационным.

Что такое услуга «Облачный 1С» от А1?

от А1? Кому пригодится эта услуга?

Как ее оформить?

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