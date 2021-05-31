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Сборная Беларуси по хоккею после поражения от команды Швейцарии потеряла шансы на выход в четвертьфинал Чемпионата мира

31.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею после поражения от команды Швейцарии потеряла шансы на выход в четвертьфинал Чемпионата мира

Сборная Беларуси по хоккею после поражения от команды Швейцарии потеряла шансы на выход в четвертьфинал Чемпионата мира.

Матч завершился со счетом – 0:6. Первый гол наши хоккеисты пропустили уже на 36-й секунде. А к концу первого периода проигрывали 0:2. Дальше швейцарцев было не остановить: еще по две шайбы сборная Беларуси пропустила во втором и третьем периодах. Ответить белорусские хоккеисты ничем не смогли. Это уже пятое поражение сборной Беларуси на турнире.

В этом матче главный тренер – Михаил Захаров – не включил в заявку иностранцев с белорусскими паспортами — Дэнни Тэйлора, Ника Бэйлена, Франсиса Паре и Шейна Принса (он неоднократно подчеркивал, что недоволен игрой легионеров). Зато на взрослом Чемпионате мира дебютировал Данила Климович (18-летний форвард провел на льду почти 14 минут). В Риге нашей команде осталось провести еще одну игру – против сборной России. Встреча пройдет 1 июня.

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Сборная Беларуси по хоккею после поражения от команды Швейцарии потеряла шансы на выход в четвертьфинал Чемпионата мира. Матч завершился со счетом – 0:6. Первый гол...
 
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