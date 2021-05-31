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В Минском суворовском военном училище прозвучал 65-й по счёту последний звонок

31.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минском суворовском военном училище прозвучал 65-й по счёту последний звонок

Почти курсанты. В Минском суворовском военном училище прозвучал 65-й по счёту последний звонок. 

Праздничный концерт для ребят в погонах, родителей и учителей прошёл в зале суворовского училища. Дальше выпускников ждут экзамены. Среди 70-ти выпускников – шестеро претендентов на медали и дипломы особого образца. А те, у кого средний балл выше 7 – уже курсанты, преимущественно Военной академии и военных факультетов гражданских вузов. В июне молодых людей ждёт еще выпускной балл.

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Почти курсанты. В Минском суворовском военном училище прозвучал 65-й по счёту последний звонок.  Праздничный концерт для ребят в погонах, родителей и учителей...
 
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