Источник материала: ОНТ

Почти курсанты. В Минском суворовском военном училище прозвучал 65-й по счёту последний звонок.

Праздничный концерт для ребят в погонах, родителей и учителей прошёл в зале суворовского училища. Дальше выпускников ждут экзамены. Среди 70-ти выпускников – шестеро претендентов на медали и дипломы особого образца. А те, у кого средний балл выше 7 – уже курсанты, преимущественно Военной академии и военных факультетов гражданских вузов. В июне молодых людей ждёт еще выпускной балл.

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