Лучше не затягивать! Почему врачи советуют рожать до 25?

Источник материала: ОНТ

В каком возрасте женский организм лучше переносит рождение ребёнка, рассказала порталу wday.ru акушер-гинеколог российской клиники «Креде Эксперто» Яна Сухарева.

Тенденция выходить замуж после 25 и рожать ближе к 30 становится всё более актуальной в наше время. «Сначала встать на ноги, а потом детей рожать», – говорят молодые. И оно то и правильно, ведь в обеспеченной семье есть больше шансов дать ребёнку благоприятные условия для развития, но что говорят врачи?

Гинекологи говорят, что самым оптимальным возрастом для рождения первого ребенка считается период до 25 лет. Всё потому, что в этом возрасте организм женщины полностью сформирован, все внутренние системы работают на полную мощность, и беременность протекает легче и без осложнений.

После 25 лет уже начинают появляться проблемы со здоровьем: сахарный диабет, гипертония, гестоз, проблемы с плацентой. Возникает риск заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы. Также чем старше родители, тем выше шанс рождения детей с хромосомными отклонениями.





Стоит не забывать, что во время беременности нагрузка на организм – колоссальная: ослабляется иммунитет, оказывается дополнительно давление на кости, меняется гормональный фон.

В молодом возрасте это переносится всё легче и организм после родов намного быстрее восстанавливается.

Не стоит забывать, что женщина рождается с определенным запасом яйцеклеток. И с возрастом это количество заметно сокращается. Фертильность начинает снижаться к 30 годам.

Также всё чаще у молодых женщин стали проявляться «возрастные» гинекологические заболевания. Например, эндометриоз. Его стали выявлять даже у женщин до 25 лет. Но если в раннем возрасте это никак не влияет на беременность, то в более старшем может воспрепятствовать

Фото: Pixabay

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