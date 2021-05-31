Самый активный вулкан Европы Этна снова проснулся

Источник материала: ОНТ

Самый активный вулкан Европы вновь проснулся. Облако пепла накрыло поселки и целые города на южных склонах Этны.

Столб вулканических частиц поднялся на 6,5 километра, а огненный поток лавы разлился по склонам и спустился к подножью. Но экстремалов это не пугает, на гору массово взбираются туристы, чтобы запечатлеть природное явление.

Извержение не повлияло на работу аэропорта. Все рейсы – в штатном режиме. Этна – под постоянным наблюдением специалистов. С начала года вулкан извергался уже несколько раз.

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