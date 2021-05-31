Чрезвычайное положение введено в Новой Зеландии из-за наводнения

Источник материала: ОНТ

Наводнение категории «один раз в 100 лет» – в Новой Зеландии эвакуируют жителей.

Наводнение в регионе Кентербери. Здесь введено чрезвычайное положение. Ливни не прекращаются уже несколько дней.

Для спасения людей задействована спецтехника и вертолеты. Несколько автомагистралей, школы и офисы закрыты.

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