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Рабочий погиб в шахте «Беларуськалия». СК проводит проверку
Источник материала: ОНТ
В шахте «Беларуськалия» погиб 54-летний машинист горно-выемочных работ,
30 мая рабочий «Беларуськалия» получил травмы, не совместимые с жизнью.
Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.
ФОТО: СК
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В шахте «Беларуськалия» погиб 54-летний машинист горно-выемочных работ, сообщили в Следственном комитете. 30 мая рабочий «Беларуськалия» получил травмы, не...
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