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Россиянке Софье Сапеге могут предъявить обвинение 31 мая
Источник материала: ОНТ
Россиянке Софье Сапеге, снятой с самолета вместе с Романом Протасевичем, 31 мая могут предъявить обвинение.
По каким статьям, не сообщается. Известно, что речь идет об уголовно наказуемом деянии. На видео, которое распространили следственные органы, Сапега признается в том, что в период массовых беспорядков выкладывала в интернет личные данные о сотрудниках милиции. За это ей может грозить до 12 лет лишения свободы.
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Россиянке Софье Сапеге, снятой с самолета вместе с Романом Протасевичем, 31 мая могут предъявить обвинение. По каким статьям, не сообщается. Известно, что речь...
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