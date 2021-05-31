Россиянке Софье Сапеге могут предъявить обвинение 31 мая

Источник материала: ОНТ

Россиянке Софье Сапеге, снятой с самолета вместе с Романом Протасевичем, 31 мая могут предъявить обвинение.

По каким статьям, не сообщается. Известно, что речь идет об уголовно наказуемом деянии. На видео, которое распространили следственные органы, Сапега признается в том, что в период массовых беспорядков выкладывала в интернет личные данные о сотрудниках милиции. За это ей может грозить до 12 лет лишения свободы.

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