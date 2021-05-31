Протестующие в Бразилии требуют отставки президента

Источник материала: ОНТ

Десятки тысяч человек вышли и на улицы Бразилии. Демонстранты требуют отставки президента.

В Рио митингующие прошли по центру города с флагами и барабанами. Они призывают ускорить вакцинацию и увеличить пособия для нуждающихся. Демонстрации охватили и другие бразильские мегаполисы.

В городе Ресифи для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. По данным социсследований, масштабы бедности в стране увеличились в первом квартале этого года до самого высокого показателя за последние 9 лет.

Бразилия занимает второе место в мире по числу смертей от COVID-19 – скончались почти 460 тысяч человек. По этому показателю государство уступает только США.

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