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Протестующие в Бразилии требуют отставки президента

31.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протестующие в Бразилии требуют отставки президента

Десятки тысяч человек вышли и на улицы Бразилии. Демонстранты требуют отставки президента. 

В Рио митингующие прошли по центру города с флагами и барабанами. Они призывают ускорить вакцинацию и увеличить пособия для нуждающихся. Демонстрации охватили и другие бразильские мегаполисы. 

В городе Ресифи для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. По данным социсследований, масштабы бедности в стране увеличились в первом квартале этого года до самого высокого показателя за последние 9 лет.

Бразилия занимает второе место в мире по числу смертей от COVID-19 – скончались почти 460 тысяч человек. По этому показателю государство уступает только США. 

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Десятки тысяч человек вышли и на улицы Бразилии. Демонстранты требуют отставки президента.  В Рио митингующие прошли по центру города с флагами и барабанами. Они...
 
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