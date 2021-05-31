Проверка на верность: мужчина прыгнул на канате в воду, а его собаки тут же ринулись его спасать (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Сети появилось видео спасения мужчины его собаками. Ролик в TikTok набрал больше 40 млн просмотров.

На кадрах на деревянном пирсе стоит хозяин с двумя лабрадорами. Когда он разгоняется и прыгает на тарзанке в воду, собаки начинают очень сильно паниковать, лаять и звать на помощь. Недолго думая, они бросаются в воду на спасение своего хозяина.

Было заметно, что мужчина на самом деле умеет плавать и, скорее всего, просто решил проверить своих питомцев.

Комментаторов очень умилило данное видео: «Вот чем собаки лучше кошек», «Бедный, он так испугался», «Мы не достойны собак», «Вот это преданность и любовь».

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