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Машину разорвало на две части: ДТП произошло в Мстиславском районе
Источник материала: ОНТ
Два автомобиля столкнулись возле деревни Усполье Мстиславского района вечером 29 мая. От удара одну из машин разорвало на две части,
Водитель Audi скрылся с места ДТП. Однако позже мужчину разыскали. В момент задержания у водителя были признаки алкогольного опьянения.
Причины аварии устанавливаются. Проводится проверка.
ФОТО: ГАИ
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Два автомобиля столкнулись возле деревни Усполье Мстиславского района вечером 29 мая. От удара одну из машин разорвало на две части, сообщили в отделении по...
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