ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Машину разорвало на две части: ДТП произошло в Мстиславском районе

31.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Машину разорвало на две части: ДТП произошло в Мстиславском районе

Два автомобиля столкнулись возле деревни Усполье Мстиславского района вечером 29 мая. От удара одну из машин разорвало на две части, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Водитель Audi скрылся с места ДТП. Однако позже мужчину разыскали. В момент задержания у водителя были признаки алкогольного опьянения.

Причины аварии устанавливаются. Проводится проверка. 

ФОТО: ГАИ

 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два автомобиля столкнулись возле деревни Усполье Мстиславского района вечером 29 мая. От удара одну из машин разорвало на две части, сообщили в отделении по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ушел из жизни известный белорусский сосудистый хирург Вячеслав Янушко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by