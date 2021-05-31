Машину разорвало на две части: ДТП произошло в Мстиславском районе

Источник материала: ОНТ

Два автомобиля столкнулись возле деревни Усполье Мстиславского района вечером 29 мая. От удара одну из машин разорвало на две части, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Водитель Audi скрылся с места ДТП. Однако позже мужчину разыскали. В момент задержания у водителя были признаки алкогольного опьянения.

Причины аварии устанавливаются. Проводится проверка.

ФОТО: ГАИ





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram