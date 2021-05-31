Вейп, кальян, сигареты: как курение влияет на легкие? Разбираемся вместе с врачами

Источник материала: ОНТ

Каждый год курение уносит жизни свыше восьми миллионов человек. Как показали исследования, курильщики подвержены более высокому риску тяжелого течения COVID-19, чем некурящие люди. Так почему бы не взять и просто бросить? Причем как можно скорее?

Никотин, угарный газ, мышьяк, бензол, полоний... Нет, это не урок химии, а начинка одной сигареты. В её дыме – свыше семи тысяч химических соединений, а значит, с каждой затяжкой в организм попадает огромное количество токсинов и канцерогенов. Не говоря уже о радиоактивных веществах.

То, что курение вредно, — аксиома, набившая оскомину каждому любителю подымить. Но если об опасности табака в наши дни знает каждый, с электронными сигаретами и вейпами всё не так просто. Нас заставляют поверить, что альтернативные виды курения – не такие ядовитые.

Жанна Кривошеева, заведующая кафедрой фтизиопульмонологии Белорусского государственного медицинского университета: «Вейпы, например, по научным данным, содержат одно из химических веществ, которое относится к химическим боевым отравляющим веществам, применявшимся в Первую мировую войну. Много случаев, о которых знают не только медики, но и вся общественность – смерть подростков, которые употребляли электронные сигареты. Мы знаем трагические случаи и в нашей стране. Их немного, но они есть».

Во многих случаях травмы были похожи на ожог дыхательных путей едким веществом. Оно и понятно. По конструкции вейп – ингалятор. Его заправляют специальной жидкостью, которая на вдохе закипает и превращается в пар. А вот в составе этих ароматизированных добавок может быть всё что угодно. За качеством производства никто не следит.

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»: «Есть описание серии случаев, когда интенсивные потребители вейпов оказывались с острыми поражениями лёгких в реанимациях. Потому что вдыхание большого объёма фактически растворителя изменяет структуру лёгких и делает их очень растяжимыми. И возникают болезни, которые при курении сигарет появляются через несколько лет, а здесь при интенсивном курении вейпов может быть на очень ранних стадиях».

Аналогичная ситуация и с электронными сигаретами. Удар от коктейля никотина, окиси углерода, нитрозаминов и токсичных полимеров бьёт по лёгким даже больше, чем обычные сигареты. О какой тогда безопасности твердят производители? К тому же очевидно, что частички ароматной жидкости оседают в лёгких. Накапливаясь годами, эти химикаты запросто могут вызвать рак.

Реклама кальяна уверяет, что это один из самых безопасных способов курения. А как же несметное количество токсинов в составе дыма: от тяжелых металлов до канцерогенов? Даже без никотина, эти вещества губят здоровье любителей кальяна. Да и зависимость никто не отменял.

Для лёгких и бронхов совершенно неважно, какой дым вдыхает человек – табачный, кальянный или якобы «безвредный» пар от электронной сигареты и вейпа. Все они могут лишить вас дыхания. Задумайтесь! И выбирайте здоровую жизнь.

ФОТО: pixabay

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