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«Верующая наша»: Ольгу Бузову осудили за полуобнажённое фото на фоне церкви

31.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Верующая наша»: Ольгу Бузову осудили за полуобнажённое фото на фоне церкви

Певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова возмутила подписчиков новой фотографией в Instagram

Фотографию звезда сделала во время своего тура в Волгограде. Артистка позирует в откровенном боди на балконе дома напротив православного храма.


Подписчиков крайне возмутило поведение певицы.

«Напротив церкви голая, оригинально. Верующая наша», «Этот маразм никогда не закончится», «Интересно, зачем на фоне церкви в трусах позировать для фото», «Беспринципность. Где… на фоне чего… главное – показать себя», «Зато каждый церковный праздник поздравления!», — написали в комментариях.

Сама же Бузова никак не отреагировала на подобные комментарии. 

Фото: buzova86

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Певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова возмутила подписчиков новой фотографией в Instagram.  Фотографию звезда сделала во время своего тура в Волгограде. Артистка...
 
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