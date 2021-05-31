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«Верующая наша»: Ольгу Бузову осудили за полуобнажённое фото на фоне церкви
Источник материала: ОНТ
Певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова возмутила подписчиков новой фотографией в
Фотографию звезда сделала во время своего тура в Волгограде. Артистка позирует в откровенном боди на балконе дома напротив православного храма.
Подписчиков крайне возмутило поведение певицы.
«Напротив церкви голая, оригинально. Верующая наша», «Этот маразм никогда не закончится», «Интересно, зачем на фоне церкви в трусах позировать для фото», «Беспринципность. Где… на фоне чего… главное – показать себя», «Зато каждый церковный праздник поздравления!», — написали в комментариях.
Сама же Бузова никак не отреагировала на подобные комментарии.
Фото: buzova86
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Певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова возмутила подписчиков новой фотографией в Instagram. Фотографию звезда сделала во время своего тура в Волгограде. Артистка...
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