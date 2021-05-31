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Летние каникулы как возможность подработки: более 300 организаций готовы трудоустроить учащихся
Источник материала: ОНТ
Летние каникулы как возможность подработки: в Беларуси более 300 организаций готовы трудоустроить учащихся.
На выбор школьников и студентов – 5 тысяч вакансий как в Минске, так и в регионах. От благоустройства территорий учебных заведений и учреждений социальной защиты, до ремонта учебной мебели, реставрации книжного фонда библиотек. В столице, к примеру, многие хотят на каникулах поработать в Минском зоопарке. Проявить себя можно также в сфере торговли, общепите, в лесхозах, фермерских хозяйствах. В ТОПе и молодёжные стройки. Заявки на работу в студенческих отрядах уже подали более 21 тысячи человек.
Всего же в этом году планируется трудоустроить не менее 25 тысяч учащихся. На эти цели из бюджета выделили 7 миллионов белорусских рублей.
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Летние каникулы как возможность подработки: в Беларуси более 300 организаций готовы трудоустроить учащихся. На выбор школьников и студентов – 5 тысяч вакансий как...
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