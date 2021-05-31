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Летние каникулы как возможность подработки: более 300 организаций готовы трудоустроить учащихся

31.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Летние каникулы как возможность подработки: более 300 организаций готовы трудоустроить учащихся

Летние каникулы как возможность подработки: в Беларуси более 300 организаций готовы трудоустроить учащихся. 

На выбор школьников и студентов – 5 тысяч вакансий как в Минске, так и в регионах. От благоустройства территорий учебных заведений и учреждений социальной защиты, до ремонта учебной мебели, реставрации книжного фонда библиотек. В столице, к примеру, многие хотят на каникулах поработать в Минском зоопарке. Проявить себя можно также в сфере торговли, общепите, в лесхозах, фермерских хозяйствах. В ТОПе и молодёжные стройки. Заявки на работу в студенческих отрядах уже подали более 21 тысячи человек.

Семён Коляда, комиссар республиканского штаба студенческих отрядов: «Главная стройка страны остается все та же – всебелорусская молодежная стройка-город молодости, где ребята трудятся как на самой электростанции, так и в Островце, где строятся самые значимые объекты. Другие виды работ – атлант, где работают слесарями –сборщиками тоже большой конкурс. Выезжаем в краснодарский край в орленок и наш новый проект – мобильные кадры России где будет строительство трассы М1». 

Наталья Лобачева, консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси: «Подростки могут работать с 14 лет. Но с 14 лет нужно обязательное согласие одного из родителей. С 16 лет такое решение ребята могут принимать самостоятельно. Обращаться можно первично либо на сайт комитета зайти, либо даже у себя в учреждениях образования».

Всего же в этом году планируется трудоустроить не менее 25 тысяч учащихся. На эти цели из бюджета выделили 7 миллионов белорусских рублей. 

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Теги: Минск
 
 
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Летние каникулы как возможность подработки: в Беларуси более 300 организаций готовы трудоустроить учащихся.  На выбор школьников и студентов – 5 тысяч вакансий как...
 
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