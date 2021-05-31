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Пассажирский самолет Ryanair совершил посадку в Берлине – была угроза взрыва

31.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пассажирский самолет Ryanair совершил посадку в Берлине – была угроза взрыва

В Берлине приземлился пассажирский самолет Ryanair. Посадка была вынужденной – поступила угроза взрыва. Судно совершало рейс в Польшу, сообщила полиция Германии.

Рейс выполнялся из Дублина в Краков, пишет немецкая газета Bild Zeitung. На борту самолета было 160 человек. Судно прибыло в аэропорт Берлин-Бранденбург в 20:00 30 мая и оставалось на взлетной полосе до раннего утра 31 мая. По словам представителя полиции Берлина, офицеры провели проверку. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. 

Как сообщают немецкие СМИ, пассажиров самолета эвакуировали, а их багаж подвергли досмотру.

Инцидент произошел спустя неделю после того, как рейс Ryanair был вынужден вернуться в Беларусь. 

ФОТО: pixabay


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В Берлине приземлился пассажирский самолет Ryanair. Посадка была вынужденной – поступила угроза взрыва. Судно совершало рейс в Польшу, сообщила полиция Германии....
 
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