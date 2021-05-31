Пассажирский самолет Ryanair совершил посадку в Берлине – была угроза взрыва

Источник материала: ОНТ

В Берлине приземлился пассажирский самолет Ryanair. Посадка была вынужденной – поступила угроза взрыва. Судно совершало рейс в Польшу, сообщила полиция Германии.

Рейс выполнялся из Дублина в Краков, пишет немецкая газета Bild Zeitung . На борту самолета было 160 человек. Судно прибыло в аэропорт Берлин-Бранденбург в 20:00 30 мая и оставалось на взлетной полосе до раннего утра 31 мая. По словам представителя полиции Берлина, офицеры провели проверку. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Как сообщают немецкие СМИ, пассажиров самолета эвакуировали, а их багаж подвергли досмотру.

Инцидент произошел спустя неделю после того, как рейс Ryanair был вынужден вернуться в Беларусь.

ФОТО: pixabay





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram