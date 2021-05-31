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Пассажирский самолет Ryanair совершил посадку в Берлине – была угроза взрыва
Источник материала: ОНТ
В Берлине приземлился пассажирский самолет Ryanair. Посадка была вынужденной – поступила угроза взрыва. Судно совершало рейс в Польшу, сообщила полиция Германии.
Рейс выполнялся из Дублина в Краков, пишет немецкая газета
Как сообщают немецкие СМИ, пассажиров самолета эвакуировали, а их багаж подвергли досмотру.
Инцидент произошел спустя неделю после того, как рейс Ryanair был вынужден вернуться в Беларусь.
ФОТО: pixabay
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В Берлине приземлился пассажирский самолет Ryanair. Посадка была вынужденной – поступила угроза взрыва. Судно совершало рейс в Польшу, сообщила полиция Германии....
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