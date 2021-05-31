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ТОП-10 самых популярных художественных книг весной 2021 года

31.05.2021 13:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС проанализировал весенние книжные предпочтения пользователей сервиса МТС Книги. Чаще всего белорусы читают на мобильных устройствах антиутопии, сказки, детективы и жизнеутверждающие истории.

В целом ТОП-10 самых популярных книжных предпочтений белорусов выглядит так:

  1. «В конце они оба умрут», Адам Сильвера
  2. «Дурная кровь», Роберт Гэлбрейт
  3. «Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман
  4. «Маленькая книга историй о женской сексуальности», антология рассказов
  5. «Сказки народов мира», Борис Акунин
  6. «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд
  7. «Шантарам», Грегори Дэвид Робертс
  8. «Пока не остыл кофе», Тосикадзу Кавагути
  9. «1984», Джордж Оруэлл
  10. «Девушка в лабиринте», Донато Карризи.

Всего электронная библиотека МТС Книги насчитывает более 1 миллиона книг и аудиокниг на 16 языках. Мобильный трафик в сети МТС не тарифицируется. Читать и слушать книги можно онлайн и офлайн.

Получить доступ к библиотеке можно на сайте book.mts.by или через приложение Bookmate. Стоимость подписки составляет 0,31 рубля в сутки. При первом подключении в течение 3 дней доступ к приложению предоставляется бесплатно.

Подробнее о МТС Книги — здесь.

 
 
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МТС проанализировал весенние книжные предпочтения пользователей сервиса МТС Книги. Чаще всего белорусы читают на мобильных устройствах антиутопии, сказки,...
 
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