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ТОП-10 самых популярных художественных книг весной 2021 года
Источник материала: БДГ
МТС проанализировал весенние книжные предпочтения пользователей сервиса МТС Книги. Чаще всего белорусы читают на мобильных устройствах антиутопии, сказки, детективы и жизнеутверждающие истории.
В целом ТОП-10 самых популярных книжных предпочтений белорусов выглядит так:
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МТС проанализировал весенние книжные предпочтения пользователей сервиса МТС Книги. Чаще всего белорусы читают на мобильных устройствах антиутопии, сказки,...
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