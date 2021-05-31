ТОП-10 самых популярных художественных книг весной 2021 года

МТС проанализировал весенние книжные предпочтения пользователей сервиса МТС Книги. Чаще всего белорусы читают на мобильных устройствах антиутопии, сказки, детективы и жизнеутверждающие истории.

В целом ТОП-10 самых популярных книжных предпочтений белорусов выглядит так:

«В конце они оба умрут», Адам Сильвера «Дурная кровь», Роберт Гэлбрейт «Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман «Маленькая книга историй о женской сексуальности», антология рассказов «Сказки народов мира», Борис Акунин «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд «Шантарам», Грегори Дэвид Робертс «Пока не остыл кофе», Тосикадзу Кавагути «1984», Джордж Оруэлл «Девушка в лабиринте», Донато Карризи.

Всего электронная библиотека МТС Книги насчитывает более 1 миллиона книг и аудиокниг на 16 языках. Мобильный трафик в сети МТС не тарифицируется. Читать и слушать книги можно онлайн и офлайн.

Получить доступ к библиотеке можно на сайте book.mts.by или через приложение Bookmate. Стоимость подписки составляет 0,31 рубля в сутки. При первом подключении в течение 3 дней доступ к приложению предоставляется бесплатно.