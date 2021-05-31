Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту гибели рабочего Беларуськалия: опрашиваются работники предприятия, изымается документация по охране труда и технике безопасности, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Об этом говорится в сообщении СК РБ.

Днем 30 мая от диспечтера рудника ОАО "Беларуськалий" поступило сообщение о смертельном травмировании машиниста горно-выемочных работ.

«По предварительной информации, 30 мая около 11.00 в шахте рудника 54-летний мужчина осуществил запуск линейной секции крепи в режиме разгрузки. При этом, в нарушение требований охраны труда, он находился частично под разгружаемой секцией, в результате чего получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью», - проинформировал Следственный комитет.