tutby_official Компания Proton дополнила свой комментарий по ситуации с самолетом Ryanair словами "The only email sent to Belarus" — "единственное электронное письмо, отправленное в Беларусь", передает





Напомним, оно было отправлено спустя почти полчаса после того, как беларуский диспетчер передал пилоту информацию о бомбе. На это обратило внимание издание «Еврорадио».





Вскоре в СК Беларуси заявили о двух сообщениях о минировании самолета Ryanair. Первое прислали якобы за несколько минут до того, как самолет вошел в белорусское воздушное пространство.