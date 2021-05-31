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Proton опровергает СК: "ХАМАС" отправил в минский аэропорт только одно письмо
Источник материала: Партизан
ХАМАС «отправил» в минский аэропорт только одно письмо о минировании самолета Ryanair, заявляет швейцарская компания Proton
Компания Proton дополнила свой комментарий по ситуации с самолетом Ryanair словами "The only email sent to Belarus" — "единственное электронное письмо, отправленное в Беларусь", передает
Напомним, оно было отправлено спустя почти полчаса после того, как беларуский диспетчер передал пилоту информацию о бомбе. На это обратило внимание издание «Еврорадио».
Вскоре в СК Беларуси заявили о двух сообщениях о минировании самолета Ryanair. Первое прислали якобы за несколько минут до того, как самолет вошел в белорусское воздушное пространство.
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ХАМАС «отправил» в минский аэропорт только одно письмо о минировании самолета Ryanair, заявляет швейцарская компания Proton
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