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Шок! Под Кобрином мужчина провалился в подземный резервуар нефтепродуктов

31.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возле деревни Завершье из-за обрушения плит перекрытия мужчина упал в подземный резервуар нефтепродуктов.

Как сообщает МЧС, происшествие случилось около 17 часов в воскресенье. Резервуар, глубина которого составляет около 6 метров, был пуст, поскольку не эксплуатируется (раньше там был склад нефтепродуктов). 

Мужчина упал, так как под ним обрушились железобетонные плиты перекрытия емкости. В резервуаре его к тому же присыпало землей.

Спасатели освободили пострадавшего и подняли его на поверхность. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и позвоночника.
 
 
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Возле деревни Завершье из-за обрушения плит перекрытия мужчина упал в подземный резервуар нефтепродуктов.
 
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