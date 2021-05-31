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Шок! Под Кобрином мужчина провалился в подземный резервуар нефтепродуктов
Источник материала: Партизан
Возле деревни Завершье из-за обрушения плит перекрытия мужчина упал в подземный резервуар нефтепродуктов.
Как
Мужчина упал, так как под ним обрушились железобетонные плиты перекрытия емкости. В резервуаре его к тому же присыпало землей.
Спасатели освободили пострадавшего и подняли его на поверхность. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и позвоночника.
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Возле деревни Завершье из-за обрушения плит перекрытия мужчина упал в подземный резервуар нефтепродуктов.
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