Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Перцов: наш человек – доверчивый еще с советских времен новостей и в социальных сетях, уверен министр информации." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">

Для прессы, которая работает по мировым канонам журналистики, ничего по большому счету не меняется: так министр информации Беларуси Владимир Перцов прокомментировал изменения в закон о СМИ .

По его словам, СМИ сейчас меняются, и законодательство не может быть статичным. Затронул он и тему так называемых фейков, о которых часто говорят сейчас в госСМИ.

"Тот взрыв принес с собой явление социальной журналистики, социальных медиа. Наш человек, доверчивый еще с советских времен, все, что он получает из лент новостей, в социальных сетях, в мессенджерах, в интернете, он всему этому верил. И к чему это привело, мы могли с вами видеть. Фейки распространяются в шесть раз быстрее", – заявил он в интервью ОНТ .

По словам министра, нужно предпринять определенные усилия, чтобы опровергнуть фейки, нужно собрать "определенную правдивую информацию", на что уходит время.

"За это время в эпоху цифровых медиа, к сожалению, у людей уже формируется мнение, у людей уже сформирована картина дня, и они уже думают, что фейк – это на самом деле правда, а все, что потом, это на самом деле неинтересно. К сожалению, а может быть, и к счастью, за прошедший период, за прошедшие полгода люди стали умнее и начали анализировать", – резюмировал Перцов.

И добавил, что у государственных СМИ появился шанс заполонить информационное поле более современной, но в то же время "честной и актуальной информацией".

Фрагмент интервью министра информации Владимира Перцова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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