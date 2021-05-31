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Перцов: наш человек – доверчивый еще с советских времен
31.05.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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Перцов: наш человек – доверчивый еще с советских времен
Для прессы, которая работает по мировым канонам журналистики, ничего по большому счету не меняется: так министр информации Беларуси Владимир Перцов прокомментировал изменения в
По его словам, СМИ сейчас меняются, и законодательство не может быть статичным. Затронул он и тему так называемых фейков, о которых часто говорят сейчас в госСМИ.
"Тот взрыв принес с собой явление социальной журналистики, социальных медиа. Наш человек, доверчивый еще с советских времен, все, что он получает из лент новостей, в социальных сетях, в мессенджерах, в интернете, он всему этому верил. И к чему это привело, мы могли с вами видеть. Фейки распространяются в шесть раз быстрее", – заявил он в интервью
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам министра, нужно предпринять определенные усилия, чтобы опровергнуть фейки, нужно собрать "определенную правдивую информацию", на что уходит время.
"За это время в эпоху цифровых медиа, к сожалению, у людей уже формируется мнение, у людей уже сформирована картина дня, и они уже думают, что фейк – это на самом деле правда, а все, что потом, это на самом деле неинтересно. К сожалению, а может быть, и к счастью, за прошедший период, за прошедшие полгода люди стали умнее и начали анализировать", – резюмировал Перцов.
И добавил, что у государственных СМИ появился шанс заполонить информационное поле более современной, но в то же время "честной и актуальной информацией".
Фрагмент интервью министра информации Владимира Перцова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Белорусы верят всему, что получают из лент новостей и в социальных сетях, уверен министр информации.
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